Çin'in ihracatında büyük düşüş

Çin'in ihracatı Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,4 azaldı. Bu, pandeminin başladığı günden bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi Çin, önemli ticari ortaklarının içinde bulunduğu konjonktürel durgunluğu bariz bir şekilde hissetmeye başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrüğü'nün açıkladığı verilere göre ülkenin Haziran ayındaki ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 12,4 azaldı. Bu da, koronavirüs pandemisinin başladığı 2020 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüşe tekabül ediyor. Söz konusu veriler Çin'in ithalatının da aynı zaman diliminde yüzde 6,8 azaldığını ortaya koyuyor. Böylece yaşanan düşüşler, bir süre önce analistlerin açıkladığı ihracatta yüzde 9,5, ithalatta da yüzde 4 düşüş yaşanacağı yönündeki tahminleri de büyük bir farkla aşmış durumda.

Li Çiang Fotoğraf: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Özellikle Çin'in Güney Kore'den ithalatındaki yüzde 19'luk azalma, uzmanlara göre önümüzdeki aylar için olumsuz bir gelişme; zira bu vaziyet, Çin'de elektronik cihaz üretimi için gerekli olan yarı iletken ve diğer parçalara yönelik talep düşüklüğünün devam ettiğini gösteriyor.

Dünya genelinde yaşanan konjonktürel durgunluk ve kendi iç pazarındaki talebin azalması, Çin ekonomisinin geçtiğimiz aylardaki olumlu gidişatını, bir süre önce frenlemişti. 2022 yılı için koyduğu ekonomik büyüme hedefini tutturamayan Pekin, 2023 için kendine yüzde 5 büyüme hedefi koydu.

Çin Başbakanı Li Çiang, göreve geldiği Mart ayından bu yana konjonktürü iyileştirme adına tedbirler alınacağını dile getirmesine rağmen bugüne dek hükümet tarafından bu yönde somut adımlar atılmış değil.

Reuters / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl engelsiz erişebilirim?