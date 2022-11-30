  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Suriye'de Operasyon
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Eski Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jiang Zemin
Jiang ZeminFotoğraf: REUTERS
PolitikaÇin

Çin'in eski lideri Jiang Zemin yaşamını yitirdi

29 dakika önce

1989-2003 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olan Jiang Zemin hayatını kaybetti. Zemin, ülkesinin süper güç olma yolunu açan lider olarak tanımlanıyor.

https://p.dw.com/p/4KHbk

Eski Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jiang Zemin 96 yaşında hayatını kaybetti. Çin'in resmi haber ajanı Şinhua, "Üst düzey prestije sahip olağanüstü lider" ve "Büyük marksist ve büyük proleter devrimci" olarak tanımladığı Jiang Zemin'in "Çarşamba günü yerel saatle 12.30'da, lösemi ve çoklu organ yetmezliği sonucu öldüğünü" duyurdu.

Tiananmen Meydanı'daki öğrenci protestolarında, eylemcilere müdahale etmek için görevlendirilen tankların karşısında duran bir kişi - (05.06.1989)
Çin'in başkenti Pekin'de, Tiananmen Meydanı'daki öğrenci protestolarının ikonik fotoğrafı - (05.06.1989)Fotoğraf: picture alliance/dpa

1989 yılında, bazı kaynaklara göre yaklaşık 2 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği, Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı protestolarının ardından, devlet başkanlığı görevini selefi Zhao Ziyang'dan devralan Zemin 2003'e dek bu makamda bulundu. 90'lı yıllarda ülkesinde yaşanan büyük değişime öncülük eden Zemin, Çin'in süper güç olma yolunu açan lider olarak tanımlanıyor.

Devlet Başkanlığı'na geldiği 1989 yılında, ekonomik modernleşme sürecinin başında olan Çin, Zemin'in 2003'te bu görevden ve Çin Komünist Partisiliderliğinden istifa ettiği dönemde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) üyesi olmuş ve 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını elde etmişti.

Devlet Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra da, ülke yönetimi üzerinde etkili olduğu öne sürülen Jiang Zemin evli ve iki erkek çocuğu babasıydı.

 

AFP / ET,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında memorandum, Haziran ayındaki NATO zirvesi sırasında imzalanmıştı.

İsveç: Türkiye ile görüşmelerde ilerleme var

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

Politika18 saat önce

STK'lar: Scholz hükümetinin aşırı sağla mücadelesi yetersiz

STK'lar: Scholz hükümetinin aşırı sağla mücadelesi yetersiz

Politika19 saat önce

Ankara hazır: Peki Mısır ve Suriye normalleşmek istiyor mu?

Ankara hazır: Peki Mısır ve Suriye normalleşmek istiyor mu?

Politika19 saat önce
TBMM Genel Kurul salonu

Anayasa teklifi: Altılı masa dışındakiler ne diyor?

Anayasa teklifi: Altılı masa dışındakiler ne diyor?

Politika20 saat önce
2022'nin ilk çeyreğinde Japonya ve Singapur'un ardından Alman pasaportu dünyanın en değerli pasaportu olarak kayda geçti.

Almanya: Çifte vatandaşlık 2023'te mümkün olabilir

Almanya: Çifte vatandaşlık 2023'te mümkün olabilir

Göç21 saat önce
Necip Hablemitoğlu

Hablemitoğlu davası: Bulgaristan'dan Göktaş'ın iadesine ret

Hablemitoğlu davası: Bulgaristan'dan Göktaş'ın iadesine ret

Hukuk ve Adalet22 saat önce
Ana sayfaya dön