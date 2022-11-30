Çin'in eski lideri Jiang Zemin yaşamını yitirdi

1989-2003 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olan Jiang Zemin hayatını kaybetti. Zemin, ülkesinin süper güç olma yolunu açan lider olarak tanımlanıyor.

Eski Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jiang Zemin 96 yaşında hayatını kaybetti. Çin'in resmi haber ajanı Şinhua, "Üst düzey prestije sahip olağanüstü lider" ve "Büyük marksist ve büyük proleter devrimci" olarak tanımladığı Jiang Zemin'in "Çarşamba günü yerel saatle 12.30'da, lösemi ve çoklu organ yetmezliği sonucu öldüğünü" duyurdu.

Çin'in başkenti Pekin'de, Tiananmen Meydanı'daki öğrenci protestolarının ikonik fotoğrafı - (05.06.1989) Fotoğraf: picture alliance/dpa

1989 yılında, bazı kaynaklara göre yaklaşık 2 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği, Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı protestolarının ardından, devlet başkanlığı görevini selefi Zhao Ziyang'dan devralan Zemin 2003'e dek bu makamda bulundu. 90'lı yıllarda ülkesinde yaşanan büyük değişime öncülük eden Zemin, Çin'in süper güç olma yolunu açan lider olarak tanımlanıyor.

Devlet Başkanlığı'na geldiği 1989 yılında, ekonomik modernleşme sürecinin başında olan Çin, Zemin'in 2003'te bu görevden ve Çin Komünist Partisiliderliğinden istifa ettiği dönemde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) üyesi olmuş ve 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını elde etmişti.

Devlet Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra da, ülke yönetimi üzerinde etkili olduğu öne sürülen Jiang Zemin evli ve iki erkek çocuğu babasıydı.

AFP / ET,BK