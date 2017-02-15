Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'in yolsuzlukla mücadelede yetkili kurumu Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun (CCDI) eski adalet bakanı Fu Zhenghua hakkında yolsuzluk soruşturması başlattığı bildirildi. Kurumdan yapılan açıklamada Çin'de geçmişte önde gelen politikacılar arasında yer alan Fu hakkında "ciddi disiplin ve hukuk ihlâlleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Geçmişte kamu güvenliği kurumunun da başkanlığını yürüten Fu'nun Çin'de 'güvenlik çarı' olarak bilinen eski güvenlik birimleri yöneticisi Zhou Yongkang'a karşı açılmış yolsuzluk soruşturmasına nüfuz etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Zhou, 2015'te hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açılan davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Lijun de perşembe günü yolsuzluk nedeniyle Komünist Parti'den ihraç edilmişti. Sun gizli belgeleri kötüye kullanmak, pandemi ile mücadele döneminde görevlerini yerine getirmemek ve fuhuşla suçlanıyor.

1 milyondan fazla kamu çalışanına soruşturma

Yolsuzlukla mücadele görevdeki devlet başkanı Şi Cinping'in politikasının temel taşlarından birini oluşturuyor. 2013 yılından bu yana bir milyondan fazla kamu çalışanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılırken Çin'deki muhaliflere göre Şi yolsuzlukla mücadele kisvesi altında muhaliflere baskı uyguluyor.

AFP/BÖ,EC

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