 Çin′i Lekima tayfunu vurdu | DÜNYA | DW | 10.08.2019

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DÜNYA

Çin'i Lekima tayfunu vurdu

Çin’in doğusunu etkisi altına alan Lekima tayfununda en az 18 kişi öldü. Afet nedeniyle bir milyondan fazla kişi tahliye edilirken, yüzlerce uçuş da iptal oldu.

China Taifun Lekima in Taizhou (Getty Images/AFP)

Çin'in doğusunu etkisi altına alan Lekima tayfununda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Tayfun nedeniyle kıyı kenti Wenzhou’nun 130 kilometre kuzeyindeki bir doğal barajın çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de kayboldu.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, Cumartesi günü Zhejiang bölgesinde gerçekleşen tayfun, saatte maksimum 187 kilometre hıza ulaştı. Şinhua haber ajansı, ilk aşamada "süper tayfun" olarak nitelendirilen afetin şiddetinin belirli bir süre sonra azaldığını ifade etti.

Çin’in meteorolojiden sorumlu kurumu, Cuma günü en yüksek seviye olan "kırmızı" uyarıda bulunurken, Cumartesi günü ise uyarı seviyesini ikinci en yüksek seviye uyarı olan "turuncu" uyarıya düşürdü.

Acil Durum Bakanlığı, kimyasal tesisler ve petrol rafinerilerinde yangın, patlama ve zararlı gaz salınımı riski mevcut olduğu uyarısında bulundu.

Afet ndeniyle Şanghay’da 250 bin, Zhejiang bölgesinde ise 800 bini aşkın kişi tahliye edildi. Pekin, Şanghay, Guangzhou, Şenzhen ve Çengdu havaalanlarında toplam 625 uçuş iptal edildi.

Reuters/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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