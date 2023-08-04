Çin'den yabancı iş insanları için giriş kolaylığı

Çin'de bir fuar veya konferansı ziyaret etmek ya da yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanları, gelecekte vize başvurusunu ülkeye girerken yapabilecekler.

Çin, yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için yabancı iş insanlarının ülkeye daha kolay girmesine izin vermeye ve kendi vatandaşları için katı ikamet kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı bu çerçevede toplam 26 önlem açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çin'de bir fuar veya konferansı ziyaret etmek ya da Çin Halk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanları, gelecekte vize başvurusunu ülkeye girerken yapabilecekler. Şimdiye kadar bu kişiler vize başvurusunu kendi ülkelerinde, örneğin Çin Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunda yapmak zorundaydı. Ancak daha önce vize için talep edilen belgeler yeni uygulamada da gerekli olacak.

Tartışmalı ikamet kontrol sistemi gevşetilecek

Çin'de on yıllardır tartışmalı bir ikamet kontrol sistemi olan Hukou sistemi uygulanıyor. Bu sistem insanları kırsal ve kentsel bölge sakinleri olarak ikiye ayırıyor. Bu kişilerin istedikleri yere yerleşmelerine, burada yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriliyor. Ancak, kamu hizmetlerinin tamamından yararlanma hakkına sahip değiller.

Çin bu katı kuralları kontrolsüz kentleşmeyi önlemek için getirmişti. Ancak pek çok Çinli bu kurallar nedeniyle, örneğin sağlık tesislerine ya da okullara erişimleri engellendiği için istedikleri şehirde yaşayamıyor.

Bakanlık şimdi bu kuralların "daha da gevşetileceğini" duyurdu. Kırsal kesimden gelip şehirde çalışabilecek ve yaşayabilecek kişilerin aileleriyle birlikte taşınmaları "teşvik" edilecek.

Ekonomik büyüme beklentilerin epey gerisinde

Temmuz ayı ortasında Çin Ulusal İstatistik Bürosu yılın ikinci çeyreğine dair ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 olarak gerçekleşen büyüme, beklentilerin epey gerisinde kaldı. Halkta göze çarpan tüketim isteksizliğine ek olarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yüksek enflasyon nedeniyle ihracattaki düşüş ve yüksek borçlu Çin emlak sektörünün içinde bulunduğu zorluklar sorun oluşturuyor. Çin hükûmetinin en yüksek yürütme organı olan Devlet Konseyi de birkaç gün önce Devlet Konseyi iç tüketimi canlandırmak için 20 maddelik bir plan yayınlamıştı.

AFP / AÜ,TY

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