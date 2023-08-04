  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
EkonomiÇin

Çin'den yabancı iş insanları için giriş kolaylığı

33 dakika önce

Çin'de bir fuar veya konferansı ziyaret etmek ya da yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanları, gelecekte vize başvurusunu ülkeye girerken yapabilecekler.

https://p.dw.com/p/4UnTY
Çin vizesi
Yabancı iş insanları için Çin vizesi almak kolaylaşıyor.Fotoğraf: picture-alliance/Photononstop/P. Turpin

Çin, yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için yabancı iş insanlarının ülkeye daha kolay girmesine izin vermeye ve kendi vatandaşları için katı ikamet kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı bu çerçevede toplam 26 önlem açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çin'de bir fuar veya konferansı ziyaret etmek ya da Çin Halk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanları, gelecekte vize başvurusunu ülkeye girerken yapabilecekler. Şimdiye kadar bu kişiler vize başvurusunu kendi ülkelerinde, örneğin Çin Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunda yapmak zorundaydı. Ancak daha önce vize için talep edilen belgeler yeni uygulamada da gerekli olacak.

Tartışmalı ikamet kontrol sistemi gevşetilecek

Çin'de on yıllardır tartışmalı bir ikamet kontrol sistemi olan Hukou sistemi uygulanıyor. Bu sistem insanları kırsal ve kentsel bölge sakinleri olarak ikiye ayırıyor. Bu kişilerin istedikleri yere yerleşmelerine, burada yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriliyor. Ancak, kamu hizmetlerinin tamamından yararlanma hakkına sahip değiller.     

Çin bu katı kuralları kontrolsüz kentleşmeyi önlemek için getirmişti. Ancak pek çok Çinli bu kurallar nedeniyle, örneğin sağlık tesislerine ya da okullara erişimleri engellendiği için istedikleri şehirde yaşayamıyor.

Bakanlık şimdi bu kuralların "daha da gevşetileceğini" duyurdu. Kırsal kesimden gelip şehirde çalışabilecek ve yaşayabilecek kişilerin aileleriyle birlikte taşınmaları "teşvik" edilecek.

Ekonomik büyüme beklentilerin epey gerisinde

Temmuz ayı ortasında Çin Ulusal İstatistik Bürosu yılın ikinci çeyreğine dair ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 olarak gerçekleşen büyüme, beklentilerin epey gerisinde kaldı. Halkta göze çarpan tüketim isteksizliğine ek olarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yüksek enflasyon nedeniyle ihracattaki düşüş ve yüksek borçlu Çin emlak sektörünün içinde bulunduğu zorluklar sorun oluşturuyor. Çin hükûmetinin en yüksek yürütme organı olan Devlet Konseyi de birkaç gün önce Devlet Konseyi iç tüketimi canlandırmak için 20 maddelik bir plan yayınlamıştı.

AFP / AÜ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Çin'deki uygulamanın amacı internet bağımlılığı ile mücadele

Çin çocuk ve gençlere interneti sınırlayacak

Çin çocuk ve gençlere interneti sınırlayacak

Pekin, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için bu yaş grubunun çevrimiçi geçirdiği zamanı sınırlandırmaya hazırlanıyor. Teknoloji firmaları endişeli.
Dijital Dünya2 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

(Arşiv)

Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bedelini kim ödüyor?

Doğa ve Çevre27 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AYM kararına rağmen engellenen içeriklerin sayısı artıyor

AYM kararına rağmen engellenen içeriklerin sayısı artıyor

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Eski ABD Başkanı Donald Trump bir kürsüde konuşma yapıyor

ABD: Trump hapisteyken de seçilebilir

ABD: Trump hapisteyken de seçilebilir

Politika24 saat önce
Türkiye'de enflasyon artışı sürüyor

Enflasyonda "deja vu" dönemi

Enflasyonda "deja vu" dönemi

Ekonomi3 Ağustos 2023
Fransa'nın 1971'de Mururoa mercan adasında yaptığı nükleer deneme sonrasında patlamanın geride bıraktığı bulut

Tıp dergilerinden nükleer silahsızlanma çağrısı

Tıp dergilerinden nükleer silahsızlanma çağrısı

Politika3 Ağustos 2023

Esenyurt saldırısı: "Şiddet bu olayla sınırlı değil"

Esenyurt saldırısı: "Şiddet bu olayla sınırlı değil"

Panorama2 Ağustos 2023
Oberhausen'da evsizlere yemek yardımı yapılan bir yardım kuruluşu

Almanya'da evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıktı

Almanya'da evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıktı

Toplum2 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön