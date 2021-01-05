 Çin′den virüsün kökenini araştırmak isteyen DSÖ′ye izin yok | DÜNYA | DW | 06.01.2021

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DÜNYA

Çin'den virüsün kökenini araştırmak isteyen DSÖ'ye izin yok

Çin, koronavirüsün kökenini araştırmak üzere ülkede araştırma yapmak isteyen DSÖ uzman ekibine ülkeye giriş izni vermedi.

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Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin'e gitmek isteyen uzman ekibin ülkeye giriş iznini bir kez daha erteledi.

Çin, bugün yaptığı açıklamada DSÖ ile Çin'in söz konusu ziyaretin tarihleri ve araştırmada izlenecek yol ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. DSÖ ise görevlendirme için izinlerin hala sonlandırılmamasını eleştiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in DSÖ ekibinin vize sürecini tamamlamamış olduğundan ötürü hayal kırıklığına uğramış olduklarını belirtti. Çin Dışişleri Sözcüsü de eleştirilere cevap olarak "Çin, virüsün kaynağı konusunda her zaman açık ve sorumlu davranmıştır" cevabını verdi. Çin'in DSÖ ile yakın bir işbirliği içerisinde olduğunu belirten Chunying, öncelikle tarihlerin ve izlenecek yolun sonlandırılması gerektiğini belirtti.

"Görüşmeler devam ediyor"

Sözcü, "Virüsün kaynağını bulma konusu, karışık bir mevzu. Çalışma ekibinin Çin'de başarılı olabilmesi için gerekli prosedürleri tamamlamamız ve somut planlar çizmemiz lazım. Konu sadece vize değil, tarihler ve izlenecek adımlar. Taraflar görüşmeye devam ediyor" diyerek açıklamasını sürdürdü. Sözcü ayrıca, şu anda ülkedeki virüs uzmanlarının, son zamanlarda bildirilen vakalarla ilgilenmekle meşgul olduğunu ifade etti.

Uzman ekibin Çin'e ulaşmasının ardından iki hafta karantinaya girmesi planlanıyordu. Ekibin işe başlamasından önce, ekibin her üyesinin Çin tarafından onaylanması gerekiyor. Uzman ekibin virüsün ilk görüldüğü Vuhan kentine gidip araştırmalar yapması planlanıyordu

Çin, koronavirüsün ilk Çin'de görüldüğü konusunda şüpheleri olduğunu savunuyor. Çin devlet medyasında da virüsün başka bir yerde ortaya çıktığını iddia eden haberler çıkmıştı.

AP, dpa /AI, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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