Çin’den Trump ekibine yaptırım hamlesi

Tüm dünyada gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yeni başkan Joe Biden'ın yemin törenine çevrilmişken, Çin'den sürpriz bir açıklama geldi. Biden'ın ABD başkanlığını devralmasından sadece bir kaç dakika sonra Çin Dışişleri Bakanlığı, aralarında bugün görevi sona eren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı, Trump Yönetimi'nde bulunmuş 28 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu 28 kişi "Çin karşıtı" olmak, "bencil siyasi çıkarlar, ön yargılar ve Çin'e duydukları nefretle hareket etmekle" suçlanıyor. Açıklamada bu kişilerin, "Çin'in iç işlerine ağır müdahale niteliği taşıyan çılgınca eylemleri planladıkları, destekledikleri ve uyguladıkları" belirtilirken, aynı zamanda "Çin'in çıkarlarını baltaladıkları, Çin halkını rencide ettikleri ve Çin-ABD ilişkilerine de ciddi zarar verdikleri" aktarıldı.

Pekin Yönetimi, Pompeo'nun yanı sıra hakkında yaptırım kararı alınanlar arasında Trump'ın ekonomi danışmanı Peter Navarro ve ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien'ın da bulunduğunu bildirdi. David Stilwell, Matthew Pottinger, Alex Azar, Keith Krach, Kelly Craft'ın da yer aldığı listede, Trump Yönetimi'ndeki görevlerinden daha önce ayrılan John Bolton ve Steve Bannon da bulunuyor.

Pompeo Çin'i "soykırım" suçlamasıyla hedef almıştı

Çin Dışişleri Bakanlığı, "yaptırım listesinde yer alanlar ve yakın aile fertlerinin Çin'e, Hong Kong'a ve Makao'ya girişlerinin, onlarla ilintili şirket ve kurumların da Çin ile iş yapmasının yasaklandığını" duyurdu.

Son yıllarda Çin ile ABD arasındaki ilişkiler sert gerilimlere sahne oldu. Pekin Yönetimi'nin yaptırım kararının, "hasmane tutum sergilemekle" eleştirdiği Trump Yönetimi'ne duyulan tepkiyi yansıttığı belirtiliyor.

Mike Pompeo, dışişleri bakanlığı görevini devretmeye bir gün kala yaptığı açıklamada, Uygurlara yönelik tutum nedeniyle Çin yönetimini "soykırım" yapmak ve "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlamıştı.

Reuters,AP / DA,ET

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