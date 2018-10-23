Çin'den telekulak iddiasına yanıt: Trump Huawei kullansın

Çin ve Rus gizli servislerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel telefon konuşmalarını düzenli olarak dinlediklerini öne süren New York Times gazetesinin haberine iki ülkeden de yalanlama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying gazeteyi "yalan haber" yaymakla suçlayarak "Anlaşılan New York Times en iyi senaryo Oscar'ını kazanmaya heves etmiş. Ayrıca gerçekten güvenlik konularında endişelilerse onlara iPhone'larını Huawei'lerle değiştirmelerini tavsiye ederim” dedi.

2012 yılında Amerikan Kongresinde hazırlanan bir raporda Çin malı Huawei cep telefonlarının güvenlik riski oluşturduğu belirtilmiş, hükümet üyelerinin bu markaya ait ekipmanı kullanması yasaklanmıştı. Çinli sözcü, "ABD'nin hala güvenlik endişesi varsa Trump tüm modern iletişim araçlarını bırakıp dış dünyayla bağlantısını tamamen kesebilir" açıklaması yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da gazetenin haberini "masal" diye nitelendirerek "bu tür masalları belli bir ölçüye kadar esprili bulduklarını" ancak New York Times'ın "gazetecilik standartlarını batırmaya çalıştığını" söyledi.

Trump ve Beyaz Saray'dan açıklama

Haberin yayınlanmasının ardından Başkan Donald Trump bir açıklama yaparak, sadece sabit hükümet telefonlarını kullandığını, ender olarak kullandığı tek cep telefonunun da hükümete bağlı olduğunu belirtmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan'ın telefon güvenliğinin sektördeki en iyi uygulamalara göre güncellendiği ve sektördeki partnerlerin tavsiyeleri doğrultusunda hükümet gözetiminde olduğu kaydedildi.

New York Times gazetesi, Amerikan istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde Trump'ın iPhone marka bir cep telefonu aracılığıyla arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin Rus ve Çinli casuslarca dinlendiğini iddia etmişti.

"Üçüncü telefon" iddiası

New York Times'in tele kulak olayıyla ilgili haberinde "çevresindekilerin Donald Trump'ı iPhone'nunun güvenli olmadığı ve Rusya tarafından dinlendiği hususunda uyardıklarına, ancak Trump'ın cep telefonu kullanma alışkanlığını bırakmaya yanaşmadığına" da yer verilmişti.

Haberde Donald Trump'ın özel telefonunun iki kez daha güvenli modellerle değiştirildiği ancak Başkan'ın üçüncü bir özel cep telefonunun daha olduğu kaydedilmişti.

Demokratlardan "lakayıtlık" suçlaması

Muhalefetteki Demokrat Parti, Trump'ın cep telefonu kullanımının araştırılmasını talep etti. Senatör Jeff Merkley Twitter hesabından "Trump'ın rahatına ABD'nin güvenliğinden daha fazla önem verdiği ve Trump'ın bu konuşmalar sırasında gizli bilgileri de açıklayıp açıklamadığının araştırılması gerektiği" mesajını paylaştı.

Senatör Mark Warner da "En son ihtiyaç duyabileceğimiz şey, ulusal güvenliğimizin Başkan'ın lakayıtlığı yüzünden tehlikeye girmesidir” dedi.

DW, afpd/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe