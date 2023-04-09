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Tayvan açıklarında bir Çin savaş gemisi - (08.04.2023)
Çin'e ait bir gemi, Çin'in başlattığı tatbikat kapsamında Tayvan'a yakın sularda seyrediyor Fotoğraf: Thomas Peter/Reuters
PolitikaTayvan

Çin'den Tayvan'daki "önemli hedefleri" vurma simülasyonu

4 saat önce

Tayvan Devlet Başkanı Tsai'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşmesinin ardından Çin'in başlattığı tatbikatta, "Tayvan'daki önemli hedeflere ortak hassas saldırı simülasyonu" yapıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin, bir ada ülkesi olan ancak kendi sınırları içerisinde gördüğü Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikat ikinci gününde sürerken, Tayvan ülkenin yakınlarında Çin'e ait 70 uçak ile 11 gemi tespit ettiklerini açıkladı.

Çin devlet televizyonu Tayvan'ın etrafındaki "Ortak Kılıç" adlı savaşa hazırlık devriyelerinin ve tatbikatın devam ettiğini belirterek, "Birçok farklı birim Tayvan adası ile etrafındaki deniz alanlarındaki önemli hedeflere ortak hassas saldırı simülasyonu yaptılar ve ada etrafında saldırgan bir duruş sergilemektedirler" açıklamasında bulundu.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada ise Tayvan'ın etrafında, aralarında Su-30 savaş jetleri ve H-6 bombardıman uçakları olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 70 uçak ile 11 gemi tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada özellikle Çin'in kara konuşlu füze sistemlerinden sorumlu olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun füze birimine dikkat ettikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Çinli komünistlerin Füze Gücü'nün hareketlerine istinaden, Tayvan'ın ordusu ortak istihbarat, gözlem ve keşif sistemi vasıtasıyla olaya yakından hakimdir ve hava savunma güçleri yüksek alarm seviyesinde bulunuyor" denildi. Bakanlık ayrıca Tayvanlı güçlerin "çatışmayı ne azdıracağını ne de ihtilaflara sebebiyet vereceğini", ancak Çin'in tatbikatlarına "uygun" bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin paylaştığı bu görüntülerde Çinli uçakların havada yakıt ikmali yaptıkları görülüyor
Çin devlet televizyonu CCTV'nin paylaştığı bu görüntülerde Çinli uçakların havada yakıt ikmali yaptıkları görülüyorFotoğraf: picture alliance/dpa/CCTV/AP

ABD'nin Tayvan'daki gayri resmi diplomatik misyonu konumundaki Tayvan Amerikan Enstitüsü tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in Tayvan etrafında düzenlediği tatbikatların yakından takip edildiği; bölgede barış ile istikrarı sağlayabilmek adına yeterli kaynak ve kabiliyete sahip olduklarından emin oldukları ifade edildi. ABD ile Çin arasındaki iletişim kanalların açık olduğu belirtilirken, ABD'nin daimi olarak statükoda bir değişiklik yapılmaması yönünde çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine Çin sert tepki göstermişti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Tayvan'ın çevresinde üç gün sürecek askeri tatbikata başladıklarını duyurmuştu. Açıklamada söz konusu tatbikatın, "Ayrılıkçı güçlere karşı bir ilk uyarı" olduğu ifade edilmişti.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, o dönemki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmesiyle artmıştı. Çin buna karşılık Tayvan etrafında harp tatbikatları düzenlemiş ve bu kapsamda Tayvan'a yakın sulara füze fırlatmıştı.

rtr, AFP / DÇÜ, EC

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