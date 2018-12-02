Çin'den Tayvan'a yeniden birleşme çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping demokratik Tayvan ile gerekirse kuvvet kullanarak birleşeceklerini söyledi. Pekin'deki bir törende konuşan Şi Jinping "Çin'in yeniden birleşmek mecburiyetinde olduğunu ve birleşeceğini" belirtti. Şi, Tayvan'ın bağımsızlığının tarihin akışına aykırı olduğunu ve çıkmaza gireceğini ifade etti.

Çin'in barış içinde birleşmeyi arzuladığını, ancak "ayrılıkçı faaliyetlere göz yummayacağını" belirten Şi Jinping "birleşme için kuvvet kullanma opsiyonunu ihtimal dışı bırakamayacaklarını ve gerekli bütün yollara başvurma ihtimalini saklı tuttuklarını" dile getirdi.

"Ayrılıkçı eyalet"

Tayvan Devlet Başkanı Tsai İng-Wen

Şi Jinping bu konuşmayı Çin Komünist Partisi'nin 1979 yılında Tayvan yönetimine yaptığı yeniden birleşme ve askeri faaliyetlerden kaçınma çağrısını hatırlatma amacıyla yaptı. Çin 1949 yılında Mao Zedong liderliğindeki Komünist Parti'nin milliyetçi Kuomintang karşısında kazandığı zaferden bu yana ayrılıkçı eyalet addettiği Tayvan ile kendi koşullarına göre birleşmeyi hedefliyor. Tayvan Çin'den ayrılmakla birlikte resmen egemenliğini ilan etmemişti.

Pekin yönetimi son yıllarda Tayvan'ın uluslararası alanda izole edilmesine çalışmış ve Tayvan'ı resmen tanıyan 20 dolayındaki küçük devletten beşini kendi çizgisine çekmeyi başarmıştı. Devlet Başkanı Şi Jinping birleşmenin iç meseleleri olduğunu ve dışardan müdahale kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai İng-Wen yeni yıl mesajında ülkesinin "egemenlikten feragat etmeye veya özerklik karşılığında tavizde bulunmaya" hazır olmadığını söyledi.

DW, dpa, afp/AG, GA

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