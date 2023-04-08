Çin'den Tayvan'ı abluka altına alan tatbikat

Çin ordusu, Tayvan'ın çevresinde üç gün sürecek bir tatbikata başladığını duyurdu. ABD ise, Tayvan'ın silahlandırılacağını ve Tayvan ordusunun eğitileceğini bildirdi.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine geçtiğimiz günlerde sert tepki gösteren Çin Halk Cumhuriyeti, bir ada ülkesi olan Tayvan'ın çevresinde üç gün sürecek askeri tatbikata başladığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın, "Ayrılıkçı güçlere karşı bir ilk uyarı" olduğu ifade edildi. Pazartesi gününe dek süreceği bildirilen tatbikat kapsamında bölgeye bombardıman uçakları ve füzelerle donatılmış olan hücumbotların da sevkedildiği aktarıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, şu ana dek ada etrafında Çin'e ait sekiz savaş gemisi ve 42 savaş uçağı görüldüğü, bu uçaklardan 29 tanesinin, Tayvan'ın hava savunma bölgesini ihlal ettiği bildirildi.

Pekin'in tatbikat açıklaması, Çin ile ilişkilerden sorumlu olan Tayvan Anakara İşleri Konseyi tarafından sert bir dille eleştirildi. Bu tarz girişimlerin, "Bölgedeki barış ve istikrarın altını oyduğu" ifade edilen açıklamada, Tayvan hükümetinin, ülkenin ulusal egemenliğini ve demokrasiyi korumak ve demokratik ülkelerle iş birliği içinde olmak konusunda kesin kararlı olduğu vurgulandı.

Pekin'i öfkelendiren buluşma

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, geçen Çarşamba günü Kaliforniya'da, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmüştü. Çin'in sert uyarılarla engellemeye çalıştığı buluşma, ABD topraklarında, bu düzeyde yapılan ilk görüşme oldu. Tsai burada yaptığı konuşmada, ülkesine aralıksız desteği nedeniyle ABD'ye teşekkür etmiş ve "Bir kez daha kendimizi demokrasinin tehdit altında olduğu bir dünyada buluyoruz" demişti. Çin hükümeti ise Tsai-McCarthy görüşmesini "Korkunç bir hatalı davranış" ve "Büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti.

Tsai Ing-wen Fotoğraf: Taiwan Presidential Office/AP/picture alliance

Tsai: ABD ile iş birliğimiz devam edecek

ABD ziyaretinin ardından ülkesine dönen Tayvan Devlet Başkanı Tsai, Çin'in tatbikat duyurusuna verdiği yanıtta bir kez daha Washington ile iş birliğine vurgu yaptı. Başkent Taipei'de, ABD Kongresi'nin önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Tsai Ing-wen, "Özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin savunulması adına, ABD ve benzer zihniyetteki ülkelerle iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini" dile getirdi.

Taipei'de bulunan ABD Kongresi Dışişleri Komisyonu'nun başkanı Michael McCaul, aynı zamanda ABD silahlarının dış ülkelere satışından sorumlu Kongre üyesi sıfatına sahip. McCaul Tayvan'da yaptığı açıklamada, Washington'un hızlı bir şekilde Tayvan'a silah tedarik etmek için yoğun çaba sarfettiklerini belirtti. Mc Caul, Tayvan'ın "kendini savunabilmesi adına ihtiyacı olan silahlara erişimini hızlandırmak için" elinden geleni yapacağını bildirdi. Ülkesinin, Tayvan ordusunu eğiteceğini de belirten Michael McCaul, "Bunun savaş için değil, barış için yapılacağını" ifade ederek, "Bütün demokrasiler zorbalığa ve baskıcılığa karşı birlik olmalı. Bu, Putin'in Ukrayna'yı işgali ya da komünist Çin'in saldırganlığı olabilir" dedi.

Şi Cinping'in tavrı net

Geçen Perşembe günü başkent Pekin'de, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin'in Tayvan sorununda uzlaşıya hazır olduğunu beklemek sadece bir dilektir. Bunu yapanlar da kendi ayaklarına sıkarlar" diyerek, ülkesinin Tayvan üzerindeki hak iddiasını bir kez daha dile getirmişti.

Çin'de iktidarı elinde tutan Komünist Parti, demokratik bir yönetime sahip olan Tayvan'ı Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görüyor ve 23 milyon nüfusa sahip bu ülkeyi dış dünyadan tecrit etmeye çalışıyor. Pekin bu bağlamda, Tayvan'ı askeri yollardan ele geçirme tehditlerini de sık sık ifade ediyor.

dpa,AFP / ET,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?