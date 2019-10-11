 Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı | DÜNYA | DW | 15.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyonu durdurma ve “doğru yola geri dönme” çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda geçen Çarşamba günü başlattığı "Barış Pınarı” harekatını durdurması yönünde bir çağrı da Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda giriştiği askeri operasyonu durdurmaya ve "doğru yola geri dönmeye” çağırdı.

Türkiye'nin, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonu dünya çapında  tepkilere yol açmıştı. ABD, Avrupa Birliği ve Arap Ligi, daha önce askeri operasyonun durdurulması çağrısı yapmıştı.

Askeri harekât nedeniyle ABD, üç Türk bakan ve iki bakanlığa yaptırım uygulama kararı almış, Paris ve Berlin yönetimleri ise Türkiye’ye silah satışında kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri arasında yer alan Çin, BMGK ve uluslararası arenada Suriye konusunda Rusya ile birlikte hareket ediyor. Çin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması yönünde politika izliyor.

rtr/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yeniden yüzde 50'ye çıkarıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak. (14.10.2019)  

AB’den “harekatı durdurun” çağrısı

AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin planladığı güvenli bölge için AB’den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı. (09.10.2019)  

Suriye krizi: Anayasa komitesi 30 Ekim’de toplanacak

Suriye için BM arabuluculuğunda oluşturulan anayasa komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de yapması planlanıyor. Komite ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını hedefliyor. (29.09.2019)  

Benzer içerik

FC St. Pauli - Cenk Sahin

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi 11.10.2019

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor.

Türkei Ankara | President Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı 09.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı.

Donald Trump PK G7

Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları 14.10.2019

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yeniden yüzde 50'ye çıkarıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Trump und Erdogan (picture-alliance/AP Photo/T. Zenkovich)

Trump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve Erdoğan’ın Kobani’ye saldırmayacağı güvencesi verdiğini açıkladı. Trump Erdoğan’a ateşkes ve Kürt güçlerle müzakere çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  