Çin'den Türk ekonomisine güven mesajı

ABD ile yaşanan gerginlikle baş gösteren TL krizini aşmaya çalışan Türkiye'ye Çin'den destek geldi. Çin, Türkiye'nin "geçici ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğine inandığını" açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin dış ilişkileri ve ekonomisindeki "yeni yönü" not ettiklerini belirten bakanlık, "Türkiye önemli bir gelişmekte olan piyasa ülkesi. İstikrarlı kalması ve kalkınmasını sürdürmesi bölgesel barış ve istikrarın da yararına" ifadesini kullandı.
Bakanlık açıklamasında, "Çin Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor ve ilgili tarafların fikir ayrılıklarını diyalogla hafifletebileceklerini umuyor" denildi.
3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması
Bakanlık, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) geçen ay Türkiye ile 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladığına dair hem Çin hem de Türk basınında çıkan haberlere de değindi. Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin her zaman ülkeler arası ticari ve mali işbirliğini ve pazar ilkeleriyle uyumlu anlaşmalar imzalanmasını desteklediğini belirtti.
Reuters'ın haberine göre, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası Cuma günü bir açıklama yaparak, Türkiye biriminin, altyapı işbirliği için mutabakat bildirisi imzaladığını belirtti, ancak anlaşmanın hacmine dair bilgi vermedi.
Albayrak'tan Çin vurgusu
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Temmuz'da attığı bir tweet'te 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşmasının, geçen Mayıs ayında yaptıkları Çin ziyaretinin "meyvesi" olduğunu ifade etmişti. Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" demişti.
Albayrak Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye'nin Çin'le işbirliğine ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Dünyada pek çok ülkenin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Albayrak, buna yanıt olarak koordineli adımlar atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu aşamada Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle birlikte hareket edeceğini söylemişti.
DW,rtr/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı telekonferansta verdiği mesajlar kısa vadeli rahatlamaya yol açtı. Yatırımcılar ise yapısal reformlar ve somut adımlar bekliyor. (16.08.2018)
Yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin piyasa dalgalanmasından daha güçlü çıkacağını söyledi. Albayrak, ana önceliğin enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurguladı. (16.08.2018)
ABD ile yaşanan krizi DW Türkçe'ye değerlendiren EDAM Yönetim Kurulu üyesi Can Selçuki, ABD Başkanı Donald Trump "çok zor bir işi becererek Türkiye ile AB'yi yakınlaştırdı" diyor. (17.08.2018)
Türk Lirası’nın hızlı değer kaybına neden olan ekonomik kriz, hem gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini hem de bankacılık risklerinden ötürü Euro'yu son dönemlerin en düşük seviyelerine geriletti. (13.08.2018)
Türkiye, ABD Hazine Bakanı'nın dünkü yaptırım tehdidine cevap verdi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'ye şu ana kadar aynı şekilde karşılık verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. (17.08.2018)