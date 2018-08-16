Çin'den Türk ekonomisine güven mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin dış ilişkileri ve ekonomisindeki "yeni yönü" not ettiklerini belirten bakanlık, "Türkiye önemli bir gelişmekte olan piyasa ülkesi. İstikrarlı kalması ve kalkınmasını sürdürmesi bölgesel barış ve istikrarın da yararına" ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, "Çin Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor ve ilgili tarafların fikir ayrılıklarını diyalogla hafifletebileceklerini umuyor" denildi.

3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması

Bakanlık, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) geçen ay Türkiye ile 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladığına dair hem Çin hem de Türk basınında çıkan haberlere de değindi. Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin her zaman ülkeler arası ticari ve mali işbirliğini ve pazar ilkeleriyle uyumlu anlaşmalar imzalanmasını desteklediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası Cuma günü bir açıklama yaparak, Türkiye biriminin, altyapı işbirliği için mutabakat bildirisi imzaladığını belirtti, ancak anlaşmanın hacmine dair bilgi vermedi.

Albayrak'tan Çin vurgusu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Temmuz'da attığı bir tweet'te 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşmasının, geçen Mayıs ayında yaptıkları Çin ziyaretinin "meyvesi" olduğunu ifade etmişti. Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" demişti.

Albayrak Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye'nin Çin'le işbirliğine ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Dünyada pek çok ülkenin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Albayrak, buna yanıt olarak koordineli adımlar atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu aşamada Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle birlikte hareket edeceğini söylemişti.

DW,rtr/CÖ,BK

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