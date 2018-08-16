 Çin′den Türk ekonomisine güven mesajı | EKONOMİ | DW | 17.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Çin'den Türk ekonomisine güven mesajı

ABD ile yaşanan gerginlikle baş gösteren TL krizini aşmaya çalışan Türkiye'ye Çin'den destek geldi. Çin, Türkiye'nin "geçici ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğine inandığını" açıkladı.

Symbolbild China Flagge (picture alliance/dpa/O. Berg)

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin dış ilişkileri ve ekonomisindeki "yeni yönü" not ettiklerini belirten bakanlık, "Türkiye önemli bir gelişmekte olan piyasa ülkesi. İstikrarlı kalması ve kalkınmasını sürdürmesi bölgesel barış ve istikrarın da yararına" ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, "Çin Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor ve ilgili tarafların fikir ayrılıklarını diyalogla hafifletebileceklerini umuyor" denildi.

3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması

Bakanlık, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) geçen ay Türkiye ile 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladığına dair hem Çin hem de Türk basınında çıkan haberlere de değindi. Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin her zaman ülkeler arası ticari ve mali işbirliğini ve pazar ilkeleriyle uyumlu anlaşmalar imzalanmasını desteklediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası Cuma günü bir açıklama yaparak, Türkiye biriminin, altyapı işbirliği için mutabakat bildirisi imzaladığını belirtti, ancak anlaşmanın hacmine dair bilgi vermedi.

Albayrak'tan Çin vurgusu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Temmuz'da attığı bir tweet'te 3,6 milyar dolarlık kredi anlaşmasının, geçen Mayıs ayında yaptıkları Çin ziyaretinin "meyvesi" olduğunu ifade etmişti. Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" demişti.

Albayrak Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye'nin Çin'le işbirliğine ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Dünyada pek çok ülkenin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Albayrak, buna yanıt olarak koordineli adımlar atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu aşamada Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle birlikte hareket edeceğini söylemişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Albayrak yatırımcıyı tatmin edebildi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı telekonferansta verdiği mesajlar kısa vadeli rahatlamaya yol açtı. Yatırımcılar ise yapısal reformlar ve somut adımlar bekliyor. (16.08.2018)  

Albayrak'tan "IMF yerine yabancı yatırım" vurgusu

Yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin piyasa dalgalanmasından daha güçlü çıkacağını söyledi. Albayrak, ana önceliğin enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurguladı. (16.08.2018)  

Selçuki: Trump AB ile Türkiye'yi yakınlaştırdı

ABD ile yaşanan krizi DW Türkçe'ye değerlendiren EDAM Yönetim Kurulu üyesi Can Selçuki, ABD Başkanı Donald Trump "çok zor bir işi becererek Türkiye ile AB'yi yakınlaştırdı" diyor. (17.08.2018)  

Türkiye'deki kriz diğer ülke paralarını da vurdu

Türk Lirası’nın hızlı değer kaybına neden olan ekonomik kriz, hem gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini hem de bankacılık risklerinden ötürü Euro'yu son dönemlerin en düşük seviyelerine geriletti. (13.08.2018)  

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt

Türkiye, ABD Hazine Bakanı'nın dünkü yaptırım tehdidine cevap verdi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'ye şu ana kadar aynı şekilde karşılık verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. (17.08.2018)  

Trump: Suçsuz bir adam için bedel ödemeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulan rahip Brunson'ı rehine olarak tanımlayarak "suçsuz bir adamın serbest kalması için bedel ödemeyeğiz" dedi. (17.08.2018)  

Benzer içerik

Türkei Finanzminister Berat Albayrak PK in Istanbul

Albayrak'tan "IMF yerine yabancı yatırım" vurgusu 16.08.2018

Yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin piyasa dalgalanmasından daha güçlü çıkacağını söyledi. Albayrak, ana önceliğin enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurguladı.

Türkei Geldwechsel in Istanbul

Daha sıkı para politikası için TOBB ve TÜSİAD'dan çağrı 14.08.2018

Türk hükümetinin TL krizinin aşılması için attığı adımlara destek veren TOBB ve TÜSİAD, kur istikrarının sağlanması amacıyla daha sıkı bir para politika izlenmesi için çağrıda bulundu.

Türkei Wechselstube in Istanbul

Dolar yeni rekor kırdı, "aksiyon planı" devrede 13.08.2018

Türkiye’de Dolar'ın TL karşısında yeni rekor kırması üzerine Maliye Bakanı Albayrak "aksiyon planının" devreye sokulduğunu duyurdu. Merkez Bankası da aldığı tedbirleri açıkladı. Dolar/TL kuru 6,80 seviyesinde seyrediyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt

Türkiye, ABD Hazine Bakanı'nın dünkü yaptırım tehdidine cevap verdi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'ye şu ana kadar aynı şekilde karşılık verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi. 

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirleyici olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. 