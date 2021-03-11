 Çin′den Sinovac aşısı olana vize kolaylığı | DÜNYA | DW | 16.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin'den Sinovac aşısı olana vize kolaylığı

Çin, kendi ürettiği koronavirüs aşısını olan yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını gevşettiğini açıkladı.

default

Çin, kendi ürettiği koronavirüs aşısını olan yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını gevşettiğini açıkladı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "15 Mart 2021 tarihinden itibaren Çin ile diğer ülkeler arasında insanlar arası değişimi düzenli bir şekilde yeniden başlatmak amacıyla" "Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sertifikası almış vize başvuru sahipleri için" kolaylıklar sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada "Çeşitli alanlarda (iş, ticaret, ziyaret gibi) çalışma ve üretime devam etmek için Çin'i ziyaret eden yabancı uyrukluların ve aile üyelerinin, vize başvurusunda bulunurken sadece Covid-19 salgını öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları gerekmektedir" denildi.

Ayrıca "Acil insani ihtiyaçlar için vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin kapsamı uygun şekilde genişletilecektir. Çin vatandaşlarının yabancı aile üyeleri veya Çin'de daimi olarak ikamet edenler, onların eşleri, ebeveynleri, çocukları, birlikte yaşadıkları yakın akrabaları (kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve torunlar gibi) aile birleşimi, yaşlı bakımı, akraba ziyareti, cenazelere katılım veya kritik durumdaki hastaları ziyaret etme amaçlarıyla vize başvurusunda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'e seyahat eden yolcuların hem nükleik asit hem de IgM antikor testlerinin negatif sonuçlarını sunmaları gerekliliğinde bir değişiklik olmamıştır. Lütfen Çin'e girdikten sonra karantina ve gözlem ile ilgili resmi düzenlemelere uyunuz" denildi.

Karantina uygulaması değişmedi

Çin'in ABD, Hindistan ve Pakistan'daki büyükelçiliklerinden de benzer açıklamalar yapıldı. Çin Washington Büyükelçiliği Çin'in ürettiği koronavirüs aşılarıyla aşılanmış kişilerin vize başvurularının yeniden işleme konduğunu duyurdu.  Açıklama her iki dozu da almış ya da ilk doz aşıyı vize başvurusundan en erken 14 gün önce olmuş kişileri kapsıyor. Aşılanmaya karşı Çin'e giden yabancı ülke vatandaşlarının üç haftaya kadar karantinaya girmesi gerekiyor.

Çin pandemi tedbirleri kapsamında geçen yılın Mart ayında sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatmıştı. İkameti Çin'de bulunan birçok yabancı ülke vatandaşı işlerinden ve ailelerinden ayrı kalmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip olan Çin vatandaşlarını 4 ayrı aşı ile aşılıyor. Ülkede herhangi bir yabancı aşıya izin verilmiş değil. Türkiye'de de Çin'in ürettiği Sinovac aşısı kullanılıyor.

DW, AFP / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sinovac aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Türkiye'de artan vaka sayısında virüs varyantlarının etkili olduğu düşünülürken Faz 3 sonuçları açıklanan Sinovac aşısının varyantlara etkili olup olmadığı ise bilinmiyor.  

Benzer içerik

Türkei Coronavirus Kontakt-Verfolgung

Türkiye’de pandemi: Salgın yönetiminde nasıl bir sınav verildi? 11.03.2021

Türkiye’nin salgın mücadelesini DW Türkçe’ye değerlendiren uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmedi. Salgın yönetiminde toplumsal ve siyasi yanıtlara göre hamleler yapıldı.

Deutschland Coronavirus l Impfzentrum Köln

Almanya’da salgın yönetimi: Örnek öğrenciden sorunlu öğrenciye 13.03.2021

Salgının en başında aldığı önlemler ile diğer ülkelere örnek gösterilen Almanya, şimdilerde aşı başta olmak üzere salgın yönetimindeki çoğu konuda sorunlu bir tablo çiziyor.

Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis

Cezaevlerinde Covid-19: Mahpuslar nasıl etkilendi? 09.03.2021

Sivil toplum kuruluşlarına göre Covid-19 nedeniyle başlayan yasaklar, mahpusları tecrit koşullarına mahkum etti. Hasta mahpusların tedavileri aksıyor. Sürecin şeffaf bir şekilde yönetilip yönetilmediği ise tartışmalı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

EU-Sondergipfel | Jens Stoltenberg

Stoltenberg: Ankara ile ciddi görüş ayrılıklarımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye ile NATO arasında S-400'ler ve demokratik haklar gibi konularda "ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  