Çin'den Kanada'ya Huawei veliahtı konusunda uyarı

Çin hükümeti, ülkenin teknoloji şirketi Huawei'nin yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınması üzerine Kanada'nın Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Resmi haber ajansı Şinhua'nın verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuçeng Cumartesi günü görüştüğü Kanada Büyükelçisi John McCallum'a Pekin'in, gözaltı kararını protesto ettiğini bildirdi.

Çin teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Sorumlusu ve şirketin kurucusu Ren Zengfei'nin kızı Meng Wanzhou İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'nin şikayeti üzerine 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına alınmıştı. Washington yönetimi, Meng'in ABD'ye iade edilmesini talep ediyor.

Meng Wanzhou

Kanada'dan Meng'i serbest bırakmasını talep eden Bakan Yardımcısı Le, aksi takdirde bunun sonuçlarının olacağını söyledi. Le, Huawei yöneticisinin gözaltına alınmasının "yasalara aykırı, akıl almaz, insafsız ve alçakça" olduğunu belirtti.

Çok sayıda finansal kuruluşu dolandırmakla suçlanan 46 yaşındaki Meng, ABD yasalarına göre her bir suçlama için 30 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Cuma günü Vancauver'de kefalet duruşması için hâkim karşısına çıkan Meng hakkındaki karar Pazartesi gününe ertelendi.

Huawei'den yapılan açıklamada, şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerin yasa ve kurallarına uyduğu ve Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarıyla ihracat kontrollerine saygılı olduğu belirtilmişti.

rtr,dpa/GY,EC

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