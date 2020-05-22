 Çin′den Hong Kong için yeni yasa girişimi | DÜNYA | DW | 22.05.2020

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DÜNYA

Çin'den Hong Kong için yeni yasa girişimi

Çin, geçen yıl gerçekleşen demokrasi yanlısı protestoların ardından Hong Kong'a yönelik yeni bir ulusal güvenlik yasası getirmeye hazırlanıyor. Çin’in adımı hem Hong Kong hem de ABD’de tepki ile karşılandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketi kontrol altına almayı amaçlayan yeni bir ulusal güvenlik yasa tasarısı Çin parlamentosuna sunuldu. Çin Ulusal Halk Kongresi'nde konuşan Daimi Komite Başkan Yardımcısı Wang Chen, yeni güvenlik yasasının Hong Kong'daki karmaşayı çıkaran "yabancı güçlerin" engellenmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Wang bu güçlerin kim olduğunu söylemedi, ancak Çin daha önce ABD'yi Hong Kong'a müdahale etmekle suçlamıştı. Wang, "Onları yasaya uygun şekilde engellemek, durdurmak ve cezalandırmak için güçlü önlemler almalıyız" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı bölücülük, yıkıcı faaliyetler, terör faaliyetleri ve yabancıların müdahalesine ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.

China - Xi Jinping

ABD tepkili 

Hong Kong'da yeni protestolara yol açabileceği belirtilen adım nedeniyle ABD'den de tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Hong Kong üzerinde daha fazla kontrol elde etme çabasına karşı Washington'un "çok sert" şekilde tepki vereceğini ifade etti.

Öte yandan Hong Kong borsası da Hong Kong'un finans merkezi olarak cazibesini kaybedebileceği endişeleri ile yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Protesto çağrıları   

Çin'in bu girişiminin anakaraya kıyasla çok daha fazla özgürlüğe sahip Hong Kong'da yeni protestolara yol açabileceği tahmin ediliyor. Hong Kong'da nitekim yasa tasarısına karşı protesto çağrıları yapılmaya başlandı.

Hong Kong'da geçen yıl 2019'da Çin aleyhine faaliyette bulunduklarından kuşkulanılan kişilerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştıracak yasa tasarısına karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestoların hız kesmemesi üzerine tasarı askıya alınmıştı.

Reuters, AFP/ SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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