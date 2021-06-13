Çin’den G7'ye siyasi manipülasyon suçlaması

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçiliği, pazar günü sona eren G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde Çin'e Uygur azınlığa yönelik baskılarına son verme çağrısına sert bir dille yanıt verdi. G7 ülkelerinin, Hong Kong ve Sincan’daki insan hakları ihlallerine yönelik ifadelerini "siyasi manipülasyon" olarak nitelendiren Büyükelçilik, Pekin’e karşı "yalan, dedikodu ve iftiraların" dile getirildiğini savundu. Açıklamada ayrıca, G7 ülkelerinin "Çin’in iç işlerine müdahale ettiği" de vurgulandı.

İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Carbis Koyu’nda yapılan G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesine imza atan devlet ve hükümet başkanları, Hongkong ve Sincan'daki insan hakları ihlallerini eleştirmiş ve "Biz Çin’e, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme çağrısında bulunarak değerlerimizi ileriye taşıyacağız" ifadesini kullanmıştı.

G7 Zirvesi 11-13 Haziran 2021'de İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yapıldı

G7 Zirvesi’nin katılımcıları Çin’e yönelik eleştirilerinde insan hakları aktivistlerinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Sincan Özerk Bölgesi'nde Uygur Müslüman azınlığına ve Hong Kong'da Çin karşıtı muhalefete kitlesel baskı uygulandığına dair tespitlere açıkça atıfta bulunmuştu. G7 liderleri ayrıca, bir finans metropolü olan Hong Kong'un 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesine ilişkin Çin-İngiliz Deklarasyonu gereği özerkliğinin korunması gerektiğini vurgulamıştı.

İpek Yolu'na karşı proje

Liderler diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili bir dizi karara da imza attı. Bu bağlamda G7 ülkeleri, Çin'in artan küresel etkisine karşı koyabilmek için gelişmekte olan ülkelere daha fazla altyapı yardımı sağlamaya karar vermiş ve yardımların Çin'in "yeni İpek Yolu" projesine yanıt olarak verileceği aynı zamanda bu ülkelerin yüksek borç nedeniyle Çin'e bağımlı hale gelmelerinin de önüne geçilmeye çalışılacağı belirtilmişti.

Bunlara ek olarak G7 ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) korona pandemisinin çıkış nedeni hakkında derinlemesine bir araştırma yapması çağrısında bulunmuştu.

AFP,dpa / TY,ET

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