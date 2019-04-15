Çin'den gümrük vergisini artıran ABD'ye misilleme tehdidi

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşında" Çin'den yeni bir hamle geldi. Pekin, Washington'ın Çin üretimi mallara uygulanacak gümrük vergisini yükseltme kararına karşı "gerekli önlemleri" alacaklarını duyurdu.

İlgili açıklamayı Cuma günü yapan Çin Ticaret Bakanlığı, sözkonusu önlemlerin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Açıklamada, ABD'nin attığı adımdan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, işbirliği ve istişareler temelinde bir uzlaşı sağlanmasının umulduğu belirtildi.

Aktarılan resmi bilgilere göre, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 10'dan yüzde 25 yükseltimesine ilişkin karar, TSİ Cuma sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Yeni gümrük vergisi, Çin limanlarından Cuma gününden önce yola çıkmış olan malları etkilemeyecek. Sözkonusu uygulama 5 bin 700 kategoride, 200 milyar dolar değerinde malı kapsıyor.

İki süper güç, Temmuz 2018'den bu yana düşük yoğunluklu olarak sürmekte olan "ticaret savaşında" barış için çözüm arayışını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yaptığı açıklamada tarafların bir anlaşmaya varmasının mümkün olduğunu söylemiş, Çinli mevkidaşı Şi Jinping'den "güzel bir mektup" aldığını ifade etmiş ve kendisiyle bir telefon görüşmesi yapabileceğini aktarmıştı. Diğer yandan Perşembe gününden bu yana bir Çin delegasyonu ABD'de müzakerelerde bulunuyor. Görüşmelerin Cuma günü de sürmesi bekleniyor.

Yaklaşık bir yıldır dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı gümrük vergisi tehditlerine maruz kalan dünya ekonomisi de bu süreçten zararlı çıkıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlığın derhal çözüme kavuşturulması çağrısında bulunmuştu. IMF, sözkonusu "ticaret savaşının" küresel büyümeye karşı "tehdit" oluşturduğunu söylemişti.

AP,rtr,AFP/BÜ,JD

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