Çin'den Britanya'ya serbest ticaret teklifi

Çin, İngiltere ile Brexit sonrası yürürlüğe girecek bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamayı teklif etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çin'in Britanya'nın AB'den ayrılması (Brexit) sonrasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması teklifini olumlu karşıladıklarını bildirdi.
Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hunt, "Dışişleri Bakanı Wang'ın Brexit sonrasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakerelere başlama teklifini görüştük. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu teklifi değerlendireceğimizi söyledim" diye konuştu.
Çin Dışişleri Bakanı Wang da iki ülkenin birbirlerinin geliştirme stratejilerine aktif olarak katılma, ticaret ve ortak yatırımı artırma konusunda mutabık olduklarını kaydetti.
Brexit sürecinin önümüzdeki yıl tamamlanması ve Britanya'nın 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor. Britanya Brexit sonrasındaki ticari seçeneklerini genişletmek için ABD ile de bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasını planlıyor.
ABD'de Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikası çerçevesinde aldığı kısıtlayıcı önlemlerle başlayan ticaret savaşında Çin de kendine yeni müttefikler bulma arayışı içinde. Trump yönetimi Çin'deki yüksek teknoloji endüstrisini Amerikan şirketlerinin teknolojilerini çalmakla suçluyor ve 350 milyar dolarlık ticaret fazlasını telafi için Çin'i ABD'den daha fazla ithalat yapmaya çağırıyor.
DW,rtr,AFP/BK,BÖ
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