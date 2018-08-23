 Çin′den BM′nin Sincan açıklamasına tepki | DÜNYA | DW | 12.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Çin'den BM'nin Sincan açıklamasına tepki

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Sincan'da yaşayan Müslüman azınlığa ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

default

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'in Sincan bölgesinde gözlem yapmaya izin verilmesi çağrısına Pekin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang tarafından yapılan açıklamada "BM'yi Çin'in egemenliğine saygı duymaya, görevini adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cenevre'de Pazartesi günü BM İnsan Hakları Konseyin'de yaptığı konuşmada İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Sincan'da müslüman azınlığa yönelik "siyasi eğitim kampları” bulunduğu iddialarının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek Pekin yönetimine Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözlem yapmaya izin vermesi çağrısında bulunmuştu

Geçtiğimiz ay BM'ye sunulan bir raporda Uygur ve diğer müslüman azınlıklardan oluşan yaklaşık 1 milyon insanın kamplarda tutulduğu ve ırkçı ayrımcılığa uğradığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert

ABD Çin'e yaptırım uygulayabilir 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Sincan bölgesinde yaşayan azınlıklar üzerindeki baskının gittikçe kötüleştiği, bu yüzden de derin bir kaygı duyulduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Salı günü yaptığı basın açıklamasında "Sadece Uygurlar ve Kazaklar üzerindeki değil, Çin'in diğer bölgelerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde de gittikçe ağırlaşan baskı nedeniyle endişeliyiz” dedi.

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e ait şirketler ve üst düzey devlet yetkililerine yaptırım uygulanmasını gözden geçiren Trump yönetiminin nasıl bir karar alacağı belli değil. Reuters haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili hâlâ müzakere aşamasında olduklarını aktardı.

ABD yönetiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım uygulamaya karar vermesi durumunda bu bir ilk olacak.

Rtr, AP/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Uygurları sınır dışı etmeyecek

Almanya, mülteci adayı Uygurların ikinci bir karara kadar Çin'e iade edilmeyeceğini duyurdu. İkinci başvurusu karara bağlanmadan Çin'e gönderilen Uygur'un Almanya'ya geri getirilmesine çalışılıyor. (23.08.2018)  

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

ABD'de yaşayan Uygur gazeteci Gülçehre Hoca, Sincan'daki 20 akrabasının, yaptığı eleştirel haberlerden rahatsız olan Çin devleti tarafından hapse atıldığını öne sürdü. (02.03.2018)  

Çin'den ABD'ye Uygur notası

Tayland'ın iade ettiği Uygurları terörist faaliyetler planlamakla suçlayan Çin, ABD'ye de protesto notası verdi. (12.07.2015)  

Benzer içerik

China Ethnie der Uiguren

Almanya Uygurları sınır dışı etmeyecek 23.08.2018

Almanya, mülteci adayı Uygurların ikinci bir karara kadar Çin'e iade edilmeyeceğini duyurdu. İkinci başvurusu karara bağlanmadan Çin'e gönderilen Uygur'un Almanya'ya geri getirilmesine çalışılıyor.

USA Aktionsgruppe für Iran Mike Pompeo und Brian Hook

Washington'dan İran'a yaptırım için çalışma grubu 17.08.2018

ABD'de İran yaptırımlarıyla ilgili özel çalışma grubu kuruldu. Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatını önleyip döviz gelirlerinin kesilmesi için çalışıyor.

Berlin Heiko Maas

Maas: Ankara'da Alman iş dünyasının kaygılarını da konuşacağız 28.08.2018

Alman Dışişleri Bakanı, haftaya Türk hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde Alman iş dünyasının kaygılarını gündeme getireceğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Midilli adasındaki Moria mülteci kampı

Yunan adalarındaki mülteci kampları alarm veriyor

Yunan adalarında bulunan mülteci kamplarının doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı. Midilli Valisi, duruma acil olarak müdahale edilmesini talep etti. 

FOTO-GALERİ

Beethovenfest 2018 (DW/R. Fulker)

"Beethoven’i seviyorum. Çünkü..."

Almanya’nın Bonn'da kentinde, her sokağında varlığı hissedilen Beethoven adına düzenlenen en renkli günler başladı. 