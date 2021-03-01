 Çin′den Avrupa Birliği’ne yaptırım tepkisi | DÜNYA | DW | 16.03.2021

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DÜNYA

Çin'den Avrupa Birliği’ne yaptırım tepkisi

Çin, Müslüman Uygulara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulamaya hazırlanan Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.

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Uygulara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulamaya hazırlanan Avrupa Birliği'ne Çin'den tepki geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Ming konuyla ilgili Brüksel'de European Policy Centre adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte bir açıklama yaptı.

Zhang "Yalanlara dayalı yaptırımlar Çin'in güvenliğini bilinçli olarak zayıflatma çabası olarak yorumlanabilir" diye konuştu. Pekin'in yaptırımları bir "cepheleşme" olarak yorumladığını belirten Zhang, Avrupa Birliği'nden kararlarını "yeniden gözden geçirmesini" beklediklerini söyledi.

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Uygurlara karşı sessiz "soykırım" mı uygulanıyor?

Avrupa Birliği gelecek hafta başından itibaren çeşitli ülkelerde insan hakları ihlallerine karışan birçok kişiye yaptırım uygulamaya başlayacak. Bu ülkeler arasında Çin de bulunuyor. Yaptırım çerçevesinde çeşitli şahıslara seyahat yasağı uygulanacak ve AB içindeki mal varlıkları dondurulacak.

Avrupa Birliği ülkeleri geçen yıl Aralık ayında Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi adlı düzenlemeyi kabul etmiş, düzenleme uyarınca ilk yaptırımlar Mart ayında 4 Rus vatandaşına uygulanmıştı. AB, Rus muhalif lider Aleksandr Navalni'nin tutuklanması üzerine soruşturma ve yargıda üst düzey görevli dört Rus vatandaşını yaptırım listesine almıştı.

İnsan hakları örgütlerinin açıklamalarına göre Sincan'daki kamplarda tutulan Uygurların ve farklı etnik kökenden Müslümanların sayısı 1 milyonu geçiyor. Buralarda dinlerini, kültürlerini, dillerini değiştirmeye zorlanan Uygurlar kötü muameleye maruz kalıyor.

"Eğer bazıları cepheleşmekte ısrarcı olacaksa biz de buna boyun eğmeyeceğiz" diyen Zhang "Çin'deki insanların güvenlik ve refahını güvence altına almak Çin hükümetinin sorumluluğudur" şeklinde konuştu. Zhang Pekin'in "cepheleşmek yerine diyalogu tercih ettiğini" söyledi.

AFP / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Hollanda meclisi de "soykırım" dedi

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