Çin’den Almanya ve Avrupa'ya "ABD'den bağımsızlık" mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çin lideri Şi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Şi görüşmede Çin-AB ilişkilerinin "üçüncü bir tarafa tabi olmaması" gerektiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi yaptı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin görüşmeyle ilgili haberine göre Şi, "Çin Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini destekliyor" dedi. Ayrıca "Avrupa tarafının, Çin ile Avrupa'nın stratejik partnerler olarak konumlanmasına; Çin-AB ilişkilerinin hedef alınmaması, bağımlı olmaması ve üçüncü bir tarafa tabi olmaması ilkesine bağlı kalmasını ümit ettiklerini" söyledi.

Şi ayrıca Almanya'dan Çinli firmalara Almanya'da adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir faaliyet ortamı sağlanması için çaba göstermesini istedi.

Şi görüşmede "Çin ile Avrupa Birliği arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkilere öncülük etmek için Çin ve Almanya birlikte çalışmalıdır" diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters/J. Lee

Steinmeier'den Şi'ye Rusya üzerindeki etkisini kullanma çağrısı

AlmanyaCumhurbaşkanlığı'ndan da görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen telefon görüşmesinin Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin 50 yılı geride bırakması nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Steinmeier'in görüşmede Şi'den Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki etkisini kullanmasını istediği kaydedildi. Steinmeier'in, savaşın bitmesinin hem Çin'in hem de Avrupa'nın çıkarına olduğunu söylediği, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulması ve Rus birliklerinin çekilmesi gereğini vurguladığı açıklandı.

Açıklamaya göre Steinmeier ayrıca Almanya'nın Ukrayna'yı destekleme kararlılığını ifade etti. Avrupa'nın Rusya'nın tehditleri karşısında geri adım atmayacağını söyleyen Steinmeier, enerji krizinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın birlikteliğini güçlendirdiğini kaydeden Steinmeier, Putin'in yanlış hesap yaptığını ifade etti. Steinmeier Rusya'nın nükleer tehditlerini kesin bir dille reddettiği için Çin liderine teşekkür etti.

rtr,dpa/EC,BK