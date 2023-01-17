Çin’den ABD’ye "Suriye'de yağmacılık" suçlaması

Çin, ABD'yi Suriye petrolünü yağmalamak ve Suriyelilerin yaşam hakkını ihlal etmekle suçladı, Biden yönetimine “uluslararası hukuku baltalamaktan vazgeç” çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD’yi Suriye’deki zenginlik ve kaynakları "yağmalamak" ve "Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmek"le suçladı.

Çinli sözcü, Suriye resmi haber ajansında yayınlanan ve ABD’nin Cumartesi günü "Suriye’de yağmaladığı petrolü, 53 tankerlik konvoyla Irak’ın kuzeyindeki bir Amerikan üssüne taşıdığına” ilişkin haber hakkında açıklamalarda bulundu.

Komünist Partinin yayın organlarından biri olarak bilinen Global Times’ın haberine göre Vang, “ABD'nin Suriye’yi yasadışı yollardan yağmalamasının artık apaçık ortada olduğunu” söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin. Fotoğraf: Kyodo/picture alliance

"Günde 66 bin varil çalınıyor" iddiası

Çinli sözcü, Beşar Esad yönetiminin resmi verilerine göre 2022 yılının ilk yarısında Suriye'nin günlük petrol üretiminin yüzde 80'inden fazlasının ABD güçleri tarafından yasadışı yollardan kaçırıldığını belirtti. Suriye medyasında çıkan haberlerde, ABD birlikleri ve onlarla birlikte hareket eden milislerin günde ortalama 66 bin varil petrole el koyduğu belirtilerek Suriye'nin 2022'nin ilk yarısında petrol üretiminin günde 80 bin varil olduğuna işaret edilmişti.

Suriye Petrol Bakanlığı da Ağustos ayında yaptığı açıklamada petrol kaçakçılığı dahil olmak üzere ABD'nin uygulamalarının, Suriye'nin petrol ve doğal gaz sektörlerini doğrudan ve dolaylı olarak 107 milyar 100 milyon dolar zarara uğrattığını bildirmişti.

Biden yönetimine çağrı

Çinli sözcü Vang, “ABD'nin soygunu, Suriye halkı için bu kışı daha da soğuk hale getirmekten başka bir işe yaramayacak” dedi.

ABD’nin Suriye kaynaklarını “çalarken”, başkalarına askeri destek vermekte “çok cömert” olduğunu, bu yolla “diğer ülkeleri kargaşa ve felakete sürüklerken kendi çıkarlarını ve hegemonyasını koruduğunu” iddia eden Vang, “ABD'nin sözde kurala dayalı düzeninin gerçekliği bu” diye konuştu.

Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD’ye, “Suriye halkına ve uluslararası topluma petrol hırsızlığı konusunda bir açıklama yapma, uluslararası şüpheleri ezip geçmekten, uluslararası hukuku baltalamaktan vazgeçme” çağrısı yaptı.

DW/ DA,BK