 Çin′den ABD′ye medya misillemesi | DÜNYA | DW | 18.03.2020

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DÜNYA

Çin'den ABD'ye medya misillemesi

Çin, ABD'ye misilleme olarak 3 Amerikalı gazeteciyi sınırdışı etme kararı alarak ek önlemlerin gündeme gelebileceği uyarısı yaptı. ABD 5 Çinli medya kuruluşuna kısıtlama getirmişti.

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Çin, ABD'ye misilleme olarak 3 Amerikalı gazeteciyi sınırdışı etme kararı alarak ek önlemlerin gündeme gelebileceği uyarısı yaptı. ABD 5 Çinli medya kuruluşuna kısıtlama getirmişti.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara misilleme olarak New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD'li 3 gazeteciyi sınırdışı ettiğini açıkladı. Bu gazetecilerin yıl sonuna kadar geçerli çalışma izinleri bulunuyordu.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bu adımın ABD'de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.

"Ek önlemler alınabilir"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD’nin "hatasını düzeltmemesi" halinde Çin’in ek önlemler alabileceğini açıkladı.

Geng Shuang yaptığı açıklamada "ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD’ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Geng Çin’in bu kararından kaç gazetecinin etkileneceğini söylemedi. Ancak Çin Yabancı Gazeteciler Kulübü 13 gazetecinin karardan etkilenebileceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.

ABD'nin açıklaması Çin'in Ocak ayında Wall Street Journal gazetesinden üç ABDli gazetecinin çalışma iznini, Çin'in koronavirüs sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti.

Reuters / SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe 

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