Çin’den ABD’ye konsolosluk misillemesi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasında ipler gerilmeye devam ediyor.

Son olarak Çin, ABD'den güneybatı kenti Chengdu'daki konsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatmasını istedi. Çin ABD'nin ani bir kararla Houston kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istediğini ve bu talebi kınadığını açıklarken, ABD'ye misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin adımı uluslararası hukuku, uluslararası hukukun temel normlarını ve Çin-ABD Konsolosluk Anlaşması’nı ihlal etmiştir. Çin-ABD ilişkilerine ciddi şekilde zarar vermiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Chengdu kentindeki konsolosluğunun kuruluşuna ve faaliyetlerine devam etme iznini geri çektiği konusunda ABD Büyükelçiliğini bilgilendirdi" ifadeleri yer aldı.

Çin ve ABD arasındaki ilişkiler bu yıl ticaretten teknolojiye ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle giderek geriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerinin Çin’in izlediği yolu değiştirmesi için "daha yaratıcı ve iddialı yollar" kanalıyla baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Rtr / SSB, HT

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