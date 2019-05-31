 Çin′den ABD′ye gümrük vergisi misillemesi | DÜNYA | DW | 01.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Çin, ABD menşeli ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasına dün gece yarısı başladı. Pekin yönetimi kararı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergisi uygulaması üzerine misilleme olarak aldı.

default

ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarması üzerine misilleme kararı alan Çin, ABD'ye dün gece yarısından itibaren ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin de ABD gibi, bu ülkeden ithal edilecek ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi talep ediyor.

Uygulamanın, yaklaşık 60 milyar dolar değerindeki ürünleri etkileyeceği belirtiliyor. Özellikle ABD'den ithal edilen spor malzemeleri, müzik aletleri ve şaraplar ek gümrük vergisinden etkilenecek.

ABD, üç hafta önce Çin'den ithal edilen yaklaşık 200 milyar dolarlık ürüne ek vergi uygulamasına geçmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlere ise yüzde 1700'ü aşan oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Önerdiğimiz linkler

ABD yönetimi Meksika'dan yüzde 25'e varacak ek vergi almaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan yasa dışı göçmen akınını önlemek için Meksika'ya ilave gümrük vergisi kararı aldığını açıkladı. (31.05.2019)

Google, Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı. Şirket, Huawei kullanıcılarının Google hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini açıklasa da Android güncellemeleriyle ilgili soru işaretlerini gideremedi. (20.05.2019)

ABD Başkanı Trump adil ticaret ilkelerine uymadığı gerekçesiyle Çin'e ek gümrük vergisi getirdi. Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarındaki ürüne uygulanan gümrük vergisi kademeli olarak arttırılacak. (18.09.2018)

Uzlaşı umudu G20'de

Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık yaklaşık bir yıl önce başladı. Uzmanlara göre iki ülkenin tavrı, hem ABD hem de Çin ekonomisine zarar veriyor. Çin ekonomisine olumsuz etkileri ise şu sıralarda hafif de olsa hissedilmeye başladı.

Olumsuz havanın tersine dönmesi için en büyük umut ise Haziran sonundaki G20 zirvesi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping, bu zirvede bir araya gelecekler. Ancak iki liderin ticari anlaşmazlıkları görüşmek amacıyla özel bir görüşme yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

 

DPA,DW/TY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

USA Mueller Bericht l Präsident Trump

Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi 31.05.2019

ABD yönetimi Meksika'dan yüzde 25'e varacak ek vergi almaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan yasa dışı göçmen akınını önlemek için Meksika'ya ilave gümrük vergisi kararı aldığını açıkladı.

Paraguay Google Play Store und Huawei Logo

Google'dan Huawei'ye sınırlama 20.05.2019

Google, Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı. Şirket, Huawei kullanıcılarının Google hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini açıklasa da Android güncellemeleriyle ilgili soru işaretlerini gideremedi.

China Schanghai Fahnen USA und China

Çin'den gümrük vergisini artıran ABD'ye: Gereken tedbir alınacak 10.05.2019

ABD'nin Çin menşeli ürünlere gümrük vergisini artırma kararı Cuma sabahı yürürlüğe girdi. Pekin, ABD'ye karşı gereken önlemlerin alınacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran: Trump'ın planı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

İran'daki Kudüs Günü gösterilerinde ABD Başkanı Trump'ın "yüzyılın anlaşması" diye lanse ettiği Ortadoğu barış planı tepkilerin odağındaydı. Cumhurbaşkanı Ruhani planı "yüzyılın iflası" diye nitelendirdi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  