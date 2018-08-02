 Çin′den ABD′nin vergi hamlesine misilleme | EKONOMİ | DW | 08.08.2018

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EKONOMİ

Çin'den ABD'nin vergi hamlesine misilleme

Dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. ABD'nin ardından Çin de 16 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 vergi uygulayacak.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında yaşanan gümrük vergisi krizinde Pekin yönetiminden yeni bir misilleme geldi.

Çin, 23 Ağustos'tan itibaren ABD'den ithal edilen 16 milyar dolar değerindeki ürüne zamlı gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Yeni vergi oranı yüzde 25 olarak açıklandı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın kararı, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinde aynı oran ve hacimde ek vergi uygulama kararından kısa süre sonra geldi. Çin'in misilleme niteliğindeki yeni tarifesinin, ABD'den ithal edilen kömür, yakıt, araç, motosiklet ve tıbbi malzemeyi kapsayacağı açıklandı.

Karara ilişkin Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin yeni vergileri için "makul değil" değerlendirmesi yapıldı.

ABD ve Çin arasında gümrük vergisi gerginliği, ABD'nin Temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik vergileri yüzde 25'e çıkarması ile başlamıştı.

Washington yönetimi, ikinci hamlesi kapsamında Salı günü 16 milyar tutarındaki Çin ürününe zamlı vergi uygulanacağını duyurdu. Kimyasal ürünler, demir ürünler, elektrik devreleri, motorlar ve tren yolu parçalarının da aralarında olduğu 200'den fazla ürünü kapsayan yeni vergi tarifesi, 23 Ağustos'ta devreye girecek.

Ticaret savaşı Çin'i etkilemedi

ABD ile yaşanan gümrük vergisi krizi, şu an için Çin'in ekonomik verileri üzerinde bir etkiye neden olmadı.

Temmuz ayında Çin'in tüm dünyaya yaptığı ihracat yüzde 12,2'lik artışla 212 milyar 570 milyon dolara yükseldi. Çin'in ithalatı ise yüzde 27,3 oranında artarak 187 milyar 520 milyon dolara çıktı.

"Önce Amerika" vaadiyle göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, korumacı ekonomi politikaları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergilerinde değişikliğe gitmişti.

ABD'nin AB'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulaması üzerine, Avrupa ülkeleri Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurmuştu. AB ülkeleri misilleme amacıyla ABD'den ithal edilen kot pantolon, viski ve motosiklet gibi bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti.

DW,dpa,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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