Çin'deki restoran patlamasında onlarca can kaybı

Çin'in Yinçuan kentindeki bir restoranda meydana gelen patlamada en az 31 kişi öldü. Gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlamayla ilgili soruşturmada dokuz kişi gözaltına alındı.

Çin'in kuzeybatısında Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nin başkenti Yinçuan'da Çarşamba akşamı meydana gelen bir patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti. Patlamada yedi kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Handout Video via REUTERS

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı restorandaki arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla tamamlandığını ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için olay yerine gönderilen müfettişlerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çin devlet televizyonu, olayın ardından restoranın sahibi ve personeli dâhil dokuz kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şinhua haber ajansının yerel Komünist Parti komitesinden edindiği bilgiye göre, patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Patlamanın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olayla ilgili eksiksiz bir soruşturma yürütülmesi için talimat vermişti.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?