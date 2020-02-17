Çin'de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 108 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı 2 bin 100'ün üzerine çıktı. Koronavirüse yakalananların toplam sayısının dünya genelinde 75 bini aştığı duyuruldu.

Yeni vaka sayısında düşüş

394 kişinin daha salgına yakalandığı ve bunun bir önceki gün tespit edilen bin 749 yeni vaka sayısına kıyasla büyük bir düşüş olduğu belirtildi. Bu rakamın 23 Ocak'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi yeni vakalardaki düşüşü dikkate aldıklarını ancak henüz dönüm noktasına ulaşılmadığını belirtti.

Çinli yetkililerin Hubei bölgesindekileri karantinaya alması ve ülkenin birçok bölgesinde insanların hareket alanını kısıtlaması gibi hastalığın yayılmasını etkili önleme çabalarının işe yaramaya başladığı belirtildi.

Diamond Princess yolcuları gemiden ayrılırken

Japonya'da 2 kişi öldü

Öte yandan Japon yolcu gemisi Diamond Princess'te koronavirüs nedeniyle iki haftadan fazla karantinada kaldıktan sonra yolcular tahliye edildi. Ancak yolculardan ikisinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Japonya'da virüsten ölenlerin sayısı üçe çıkmış oldu. Japon yetkililer 79 yeni vakanın daha tespit edilidiği açıkladı. Böylece Japonya'daki vaka sayısı 620'ye ulaştı.

Endonezya'nın da Diamond Princess'te bulunan 74 vatandaşını tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

dpa, AP, Reuters/ SSB, TY

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