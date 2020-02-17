 Çin′de yeni koronavirüs vakalarında düşüş | DÜNYA | DW | 20.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin'de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

Çin'de koronavirüste yeni vaka sayısında düşüş yaşandı. Japonya’da virüsten iki kişi daha yaşamını yitirdi.

default

Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 108 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı 2 bin 100'ün üzerine çıktı. Koronavirüse yakalananların toplam sayısının dünya genelinde 75 bini aştığı duyuruldu.

Yeni vaka sayısında düşüş

394 kişinin daha salgına yakalandığı ve bunun bir önceki gün tespit edilen bin 749 yeni vaka sayısına kıyasla büyük bir düşüş olduğu belirtildi. Bu rakamın 23 Ocak'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi yeni vakalardaki düşüşü dikkate aldıklarını ancak henüz dönüm noktasına ulaşılmadığını belirtti.

Çinli yetkililerin Hubei bölgesindekileri karantinaya alması ve ülkenin birçok bölgesinde insanların hareket alanını kısıtlaması gibi hastalığın yayılmasını etkili önleme çabalarının işe yaramaya başladığı belirtildi. 

Coronavirus - Japan - Diamond Princess Kreuzfahrtschiff

Diamond Princess yolcuları gemiden ayrılırken

Japonya'da 2 kişi öldü

Öte yandan Japon yolcu gemisi Diamond Princess'te koronavirüs nedeniyle iki haftadan fazla karantinada kaldıktan sonra yolcular tahliye edildi. Ancak yolculardan ikisinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Japonya'da virüsten ölenlerin sayısı üçe çıkmış oldu. Japon yetkililer 79 yeni vakanın daha tespit edilidiği açıkladı. Böylece Japonya'daki vaka sayısı 620'ye ulaştı.

Endonezya'nın da Diamond Princess'te bulunan 74 vatandaşını tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

dpa, AP, Reuters/ SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çinli uzmanlar: Koronavirüs Nisan ayında stabil hâle gelebilir

Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bin 900'e yaklaştı. Çinli sağlık uzmanları salgının Nisan ayı sonuna doğru stabil hale gelebileceğini belirtiyor. (18.02.2020)  

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Dairesi, koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Çin'in Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşire gönderdiği bildiriliyor. (17.02.2020)  

Koronavirüs İran'a sıçradı: İki ölü

İran'daki ilk koronavirüs vakaları ölümle sonuçlandı. Kum kentinde koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti. Rusya, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına geçici olarak seyahat yasağı getirdi. (19.02.2020)  

Benzer içerik

China | Coronavirus

Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı 17.02.2020

Çin Ulusal Sağlık Dairesi, koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının bin 770’e yükseldiğini açıkladı. Çin'in Vuhan kentine bin 200 askeri doktor ve hemşire gönderdiği bildiriliyor.

China Coronavirus

Çinli uzmanlar: Koronavirüs Nisan ayında stabil hâle gelebilir 18.02.2020

Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bin 900'e yaklaştı. Çinli sağlık uzmanları salgının Nisan ayı sonuna doğru stabil hale gelebileceğini belirtiyor.

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19

Koronavirüs İran'a sıçradı: İki ölü 19.02.2020

İran'daki ilk koronavirüs vakaları ölümle sonuçlandı. Kum kentinde koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti. Rusya, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına geçici olarak seyahat yasağı getirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İdlib'deki silahlı muhalifler

BM'den Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib gerginliğinin Suriye'deki şiddeti daha da artırabileceği uyarısında bulundu. Rusya ise BM Güvenlik Konseyi'ndeki "ateşkes" deklarasyonunu veto etti.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  