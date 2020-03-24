Çin'de yaşam normale dönüyor

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetinde, Vuhan kenti dışındaki bölgelerde Çarşamba gününden itibaren tecrit koşulları gevşetildi. Bölgede yaşayanlar, sağlıklı olmaları ve bunu belgelemeleri durumunda artık evden çıkabiliyor.

Çinli yetkililerin verdiği bilgilere göre alınan tedbirler sonucunda Çin içinde yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Çin dışından gelenlerde virüs tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonu, sadece ülke dışından Çin'e gelen 47 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Çin'e ülke dışından gelen ve koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısının 474'e yükseldiği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı da ülke dışındaki Çin vatandaşlarının büyük ölçüde ülkelerine geri döndüğü açıklamasını yaptı.

Öte yandan Çin makamları Çarşamba günü yaptığı açıklamada 3'ü Hubei vilayetinde olmak üzere 4 kişinin daha koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Enfekte sayısında gerileme

Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı Hubei vilayeti koronavirüs nedeniyle iki aydan bu yana dış dünyadan izole edilmişti. Resmi rakamlara göre son haftalarda vilayetteki yeni enfekte kişi sayısı büyük oranda geriledi.

Video izle 02:49 Paylaş Vuhan’da yaşam normale dönmeye başladı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Zzxa Vuhan’da yaşam normale dönmeye başladı

Ancak virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei vilayetinin Vuhan kentinde izolasyon 8 Nisan'a kadar devam edecek. Ayrıca vilayetin genelinde okullar da şimdilik kapalı kalacak. Çin'de şimdiye kadar 81 bin 200 koronavirüs vakası, 3 bin 281 de ölüm kayıtlara geçti.

Ekonomik hayat hareketleniyor

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle Çin'de ekonomik hayat yavaş yavaş hareketlenirken Çinli tüketiciler açısından da iyi bir dönem başlıyor.

Tecrit nedeniyle uzun süre kapalı kalan elektronik mağazalar, kafe zincirleri ya da diğer işletmeler müşteri çekmek için ya fiyat düşürüyor ya da indirim kuponları dağıtıyor.

dpa,Reuters/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe