Çin'de tarihi oylama: Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi'nde üçüncü dönem için göreve seçilerek bir ilke imza attı. Şi, görev süresini sınırlandıran yasayı 2018'de iptal etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü beş yıllık görev dönemi için Ulusal Halk Kongresinden onay aldı. Parlamentoda yapılan oturumda 3 bine yakın kongre üyesinin tamamı tek aday olan Şi lehine oy kullandı.

2013 yılında Devlet Başkanlığı görevine başlayan Şi, azami görev süresini sınırlandıran yasal düzenlemeyi 2018 yılında kaldırarak ömür boyu devlet başkanlığının önünü açmış ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un ardından ülke tarihinin en güçlü lideri haline gelmişti.

69 yaşındaki Şi, ülkede tek parti konumundaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevine Ekim ayında beş yıllığına yeniden seçilmişti.

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Kilit pozisyonlar için seçim ve atamalar

Otoriter bir yönetim çizgisi izleyen Şi'nin yakınındaki isimlerin de Pazartesi gününe kadar devam edecek parlamento yıllık oturumunda kilit pozisyonlara seçilmesi ya da atanması bekleniyor.

Yarınki oturumda Şanghay parti teşkilatı başkanı Li Kiyang'ın başbakanlığa getirilmesi ve Li Kıçiyang'ın yerini alması bekleniyor. Başbakan yardımcıları, merkez bankası başkanı ve çeşitli bakanlıklarda da görevlendirmeler haftasonunda yapılacak. Şi, parlamentodaki sürecin ardından Pazartesi günü Ulusal Halk Kongresinde bir konuşma yapacak.

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