Çin'de seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin'in Hubei vilayetinde seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Yaklaşık 60 milyon insanın zorunlu karantinada yaşadığı Hubei vilayetinin yönetiminden Salı günü yapılan açıklamada, Çarşamba gece yarısından itibaren halkın dışarı çıkabileceği veya bölgeden ayrılmasına izin verileceği kaydedildi.

Ancak salgının en çok etkilediği 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki kısıtlamaların 8 Nisan'a kadar süreceği belirtildi. Vuhan'dan çıkışlar bu tarihten itibaren mümkün olacak. Sokağa çıkmak ya da bölgelerini terk etmek isteyenler sağlıklı olduklarını ve virüs taşımadıklarını belgeleyen “Yeşil Kod” adlı raporu almak zorunda.

Sağlığına kavuşanların sayısı arttı

Yeni tür koronavirüs salgınını patlak vermesinden bu yana Çin'de ilk kez geçen hafta ülke çapında yeni vaka ortaya çıkmadı. Pekin Sağlık Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, geçen hafta tamamı ülke dışından gelen 74 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı. Çin dışından ülkeye şimdiye kadar 427 enfekte olmuş kişinin giriş yaptığı, bu kişilerin karantinada tutulduğu bildirildi.

Çin'de Salı günü itibarıyla salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 277'ye, enfekte olanların ise 81 bin 171'e çıktığı kaydedildi. Çin makamları 73 binden fazla kişinin ise sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Güney Kore'de hafif artış

Salgın Çin'de etkisini azaltırken Güney Kore'de vaka sayısında hafif derecede artış kaydedildi. Güney Kore hükümet yetkililerinden Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi günü 76 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiği belirtildi. Pazar günü bu sayı 64 olarak açıklanmıştı.

Böylece ülke genelinde enfekte olanların sayısı 9 bini geçti. Ölüm vakaları ise 9 artışla 120 olarak gerçekleşti. Güney Kore Şubat sonunda 24 saat içinde 900'dan fazla enfeksiyon kaydetmişti.

dpa,AFP/TY,HS

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