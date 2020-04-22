 Çin’de sansürlenmiş salgın haberlerini paylaşan 3 aktivist kayıp | DÜNYA | DW | 27.04.2020

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DÜNYA

Çin’de sansürlenmiş salgın haberlerini paylaşan 3 aktivist kayıp

COVID-19’la ilgili hükümetin sansürlediği haberleri kurdukları platformdan paylaşan üç gençten haber alınamıyor. İki aktivistin bilinmeyen bir yerde gözetim altında olduğu bildirilirken, diğerinin akıbeti belirsiz.

(Sembolik fotoğraf)

(Sembolik fotoğraf)

 

Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili hükümetin sansürlediği haberleri internette paylaşan üç aktivistten haber alınamıyor. Bir yakınlarının verdiği bilgiye göre Chaoyang kentindeki aktivistlerin polis tarafından gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Haber alınamayan aktivistlerden Çen Mei'nin kardeşinin verdiği bilgiye göre hükümetin medyada ve sosyal medyada sansürlediği haberlere erişim sağlayan Terminus2049 isimli bir platform kuran üç arkadaş 19 Nisan'dan bu yana kayıp.

İki aktivistin "kargaşa ve provokasyona” neden oldukları gerekçesiyle kendi adreslerinin dışında başka bir yerde "konut gözetiminde” tutulduklarına dair ailelerine resmi makamlar tarafından yazı gönderildiği belirtilirken, 26 yaşındaki Çen Mei'nin kardeşi Çen Kun kendilerine resmi bir bilgi gelmediğini kaydetti. Çen Kun, Terminus2049 projesinin öncüsü olduklarından dolayı kaybolmalarının bununla bağlantılı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kullanıcıların yüklediği içeriklerle bilgi paylaşımında bulunan söz konusu platform salgınla ilgili hükümetin engellediği haberlere, Vuhan'da yaşayanların kişisel deneyimlerine dair yazılara, hastalığı ilk teşhis eden ve gerekli uyarıları yapan doktorlar arasında bulunan Ai Fen ile yapılan röportaja yer veriyordu. Ai Fen'in Amerikan People dergisine Mart ayında verdiği röportaja erişme, yayınlanmasından saatler sonra Pekin yönetimi tarafından engel koyulmuştu.

Terminus2049'a erişim engellenirken, platformun kurucusu üç gençten haber alınamaması sosyal medyada tepkiye neden oldu. Pekin'deki Tsingua Üniversitesi'nden Profesör Gua Yuhua Twitter hesabından "Ne gibi kargaşaya ve provokasyona neden oluyorlarmış? Yasal kanıt gösterin” şeklinde paylaşımda bulundu. "Kargaşa ve provokasyon” iddiası Çin makamlarının özellikle aktivist ve muhalifleri hedef alırken sıklıkla ileri sürdüğü, beş yıla kadar hapsi öngören bir suçlama olarak dikkat çekiyor.

Pekin yönetimi koronavirüs salgınıyla ilgili uluslararası kamuoyuna zamanında bilgi vermemekle eleştirilmiş, hastalığı duyurmaya çalışan görevlileri cezalandırdığı gerekçesiyle tepki toplamıştı.

AFP/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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