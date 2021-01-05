Çin’de madende mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı

"Made in Hong Kong" tarihe mi karışıyor?

"Made in Hong Kong" etiketine ne olacak? ABD ile Çin arasında devam eden ticari çatışmanın bir sonucu olarak yakın zamandan itibaren Hong Kong’dan gelen mallar ABD’de “Made in China” olarak etiketlenecek. Şehrin iş insanları sadece ekonomik olarak bir kayıptan korkmuyorlar. Onlar aynı zamanda giderek kaybolan Hong Kong kimliği için de endişeliler.