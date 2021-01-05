 Çin’de madende mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı | DÜNYA | DW | 24.01.2021

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DÜNYA

Çin’de madende mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı

Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde iki hafta önce meydana gelen patlamada altın madeninde mahsur kalan işçilerden 11‘i kurtarıldı.

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Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde 10 Ocak'ta inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından mahsur kalan 22 madenciden 11'inin kurtarıldığı bildirildi.

Çin CCTV televizyonu işçilerin madenden tek tek çıkarıldığı görüntüleri yayınladı. Televizyon görüntülerinde madenden çıkarılan işçilerin ayakta durmakta zorlandığı dikkat çekti. İşçilerden birinin patlamada başından yaralandığı ve patlamanın ardından hayatını kaybettiği belirtiliyor.

10 madenci daha mahsur

Madende hala mahsur halde bulunan 10 madencinin daha derindeki bir odada bulunduğu ve bu işçilere ulaşmanın iki hafta alabileceği belirtiliyor. Xinhua haber ajansı, mahsur madencilerle temas kurulamadığını bildirdi. Yetkililerin madenin yöneticilerini patlamayı bir gün geç bildirdikleri için gözaltına aldığı duyuruldu. Çin'de bulunan madenlerde güvenlik konusunda ilerleme sağlansa da madenlerde meydana gelen kazalarda yılda ortalama beş bin kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

DW,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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