Çin'de Müslümanlar cami yıkımına karşı direniyor

Çin'de tarihi bir camiye sonradan eklendiği ileri sürülen bazı birimlerin yıkımını protesto eden çok sayıda Müslüman gözaltına alındı.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Nagu kasabasında, Çin Hükümetinin tarihi bir caminin kısmi yıkımı kararı almasının ardından çok sayıda Müslüman bu kararı protesto etmek için gösteri düzenledi.

AFP Ajansı'na konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre, protestoları bastırmak için gösterilere müdahale eden güvenlik görevlileri caminin bulunduğu yerde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Çinli Müslüman azınlık topluluğu Huilerin yoğun yaşadığı Nagu kasabasından sorumlu yerel hükümet Tonghai tarafından Pazar günü yayınlanan bir bildiride, "sosyal düzeni ciddi şekilde bozan bir vaka" hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Cumartesi günü patlak veren olaylarda hem sosyal medyada dolaşan görüntülere hem de AFP'ye konuşan ve adını vermek istemeyen bir görgü tanığına göre, çok sayıda polis, cami yıkımını protesto eden göstericilerin güvenlik birimlerine sert cisimler atması üzerine kalabalığı püskürttü.

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İsminin açıklanmasını istemeyen bölgeden bir kadının yaptığı açıklamada, "Zor kullanarak yıkmaya devam etmek istiyorlar, bu yüzden buradaki insanlar onları durdurmak istiyor" dedi. Kadın, "Camiyi yıkmalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Caminin kubbesinin de yenilenerek, yeni minare ve binaların eklendiği 2020 yılındaki restorasyonun yasa dışı olduğunu gerekçe gösteren Çinli makamlar, ilave edilen kısımların mahkeme kararıyla yıkılmasını istiyor.

AFD, GK/TY