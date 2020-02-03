Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüse yakalanan 64 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükseldi. Açıklamada ayrıca ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının da 20 bini aştığı belirtildi.

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong kentinde de virüs nedeniyle 39 yaşındaki bir kişinin öldüğü bildirildi. Kentte virüsten ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine tüm kara ve deniz sınırları kapatıldı. Hong Kong'da hastanelerde çalışan görevlilerin Çin sınırının tamamen kapatılması talebi ile grev yaptığı ifade ediliyor.

Singapur'da gelecek hafta yapılacak Havacılık Fuarı öncesindeki konferansın iptal edildiği, ancak fuarın düzenleneceği duyuruldu. Çin‘in Las Vegas'ı olarak anılan Macau'daki kumarhanelerin ise iki hafta süresince kapatılacağı açıklandı.

Güney Kore'de de bir kadına Tayvan'ı ziyaret ettikten sonra koronavirüs teşhisi konuldu. Japonya'da da 3 bin 711 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi bu gemideki bir yolcuda Hong Kong'da virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alındı. ABD'de de virüs taşıyanların sayısının 11'e ulaştığı bildirildi.

Virüs 24 ülkeye yayıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, 24 ülkeye yayılmış durumda. Çin Halk Cumhuriyeti sınırları dışındaki ilk ölüm vakası ise geçtiğimiz hafta sonunda Filipinler'de yaşanmıştı. Almanya'nın Bavyera eyaletinde de

iki kişinin daha virüse yakalandığı ve eyalette koronavirüs vakalarının sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesi üzerine dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Dünyanın gelişmiş sanayi ülkelerinin oluşturduğu G-7 ülkelerinin sağlık bakanları da hafta sonu koronavirüse karşı alınacak önlemleri telekonferans yoluyla düzenledikleri toplantıda ele aldı. ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Almanya ve Japonya'nın sağlık bakanlarının katıldığı konferansta koronavirüse karşı önlemlerin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Reuters, AFP / SSB, HS

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