 ″Çin’de insan hakları ihlalleri artabilir″ | DÜNYA | DW | 05.04.2020

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DÜNYA

"Çin’de insan hakları ihlalleri artabilir"

İnsan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu, Çin’de koronavirüs krizi nedeniyle insan hakları ihlallerinde ciddi bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Almanya merkezli insan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu (GfbV), Çin'de koronavirüs nedeniyle insan hakları ihlallerinde ciddi bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. GfbV pazar günü Göttingen kentinde yaptığı açıklamada, Ocak 2020’den bu yana koronavirüs bağlantılı olarak 900’den fazla kayıp, gözaltı, çalışma kampına yerleştirme, zorla itiraf ve para cezası vakasının kayıtlara geçtiğini açıkladı. 

GfbV müdürü Ulrich Delius "Pandemiyle mücadele bahanesiyle beyin yıkama çalışmaları yürütüldüğünü ve din ile basın özgürlüğünün daha da kısıtlandığını" vurguladı.

Ulrich Delius

Ulrich Delius

Açıklamada COVİD-19 ile mücadele için kullanılması öngörülen konum bilgilerinin, Çin yönetiminin yasakladığı, "Yüce Tanrı Kilisesi"nin üyelerini yakalamak için kullanıldığı belirtildi. Ayrıca okullar ve üniversiteler için başlatılan sanal ders uygulamasının da insan hakları ve din özgürlüğü gibi "Batı değerlerine" karşı çıkan görüşleri aşılamak için kötüye kullanıldığı kaydedildi.

GfbV Çin yönetiminin özellikle koronavirüs salgınını, insan hakları savunucuları ve aktivistleri susturmak için kullanmasından dolayı duydukları endişeye vurgu yaptı. Örgüt, Nanjing Üniversitesi'nin eski profesörlerinden Guo Quan'ın internetteki basın organlarında virüsle ilgili paylaşımlarının ardından "devlet düzenini bozmaya çalıştığı" gerekçesiyle yeniden gözaltına alındığını bildirdi.

Doğu Türkistan'da gözaltılar

Çin güvenlik makamları ise COVİD-19 ile ilgili yanlış bilgi yayıldığı gerekçesiyle 5 bin 111 vakanın incelemeye alındığını duyurdu. Bunlar arasında Sincan/Doğu Türkistan ve Tibet'ten birçok kişinin bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu kişilerin gözaltına alındığı ya da internet sayfalarının kapatıldığı kaydediliyor.

GfbV ayrıca, "Yüce Tanrı Kilisesi" üyelerinin yüz tanıma programları ve düzenli olarak oluşturulan hareket profilleri nedeniyle büyük tehlike altında olduğuna da dikkat çekti. Bu sayede Ocak 2020'den bu yana yüzlerce kilise üyesinin tutuklandığı kaydedildi. Bunların hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Çin yönetimi tarafından yasaklanan bu kiliseye üye 6 bin 100'den fazla kişi 2019’da gözaltına alındı. Bunlardan yaklaşık bin 300’ü hapis cezasına çarptırıldı.

KNA / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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