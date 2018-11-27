 Çin′de genetiği değiştirilmiş bebek deneyi durduruldu | YAŞAM | DW | 29.11.2018

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YAŞAM

Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek deneyi durduruldu

Çin hükümeti, genetiğini değiştirdiğini iddia ettiği ikiz bebeklerlerin dünyaya geldiğini açıklayarak uluslararası tartışma yaratan bilim adamının deneylerini durdurdu. Çalışmayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

China Genveränderte Babys (picture-alliance/AP Images/M. Schiefelbein)

Çinli bir bilim adamının genetiği değiştirilmiş ikiz bebeklerin dünyaya gelmesini sağladığını açıklamasının ardından Pekin yönetimi harekete geçti. Genetik bilimci He Jiankui'nun bilimsel çalışmalarını durduran hükümet, bilim adamının yasaları delmiş olabileceğine işaret etti.

Ülkede ve uluslararası alandaki bilimsel çevreler tarafından kınanan He Jiankui'nun tartışma yaratan çalışmalarıyla ilgili Ulusal Sağlık Komisyonu soruşturma başlattı.

China genmanipulierte Babys

Gen bilimci He Jiankui

Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şu Nanping, "Medyaya yansıyan genetiği değiştirilmiş bebeklerle ilgili hadise ülkemizin ilgili yasaları ve düzenlemerini pervasızca ihlal etmiştir" dedi. İddiaların "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, yaşanan durumunun bilimsel çevrelerin bağlı olduğu asgari ahlaki ve etik değerleri deldiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Şu, Bilim ve Teknoloji Bakanı'nın deneye sert bir şekilde karşı çıktığını ve genetiği değiştirilmiş bebeklerin dünyaya geldiğini söyleyen bilim adamının çalışmalarının durdurulmasını istediğini aktardı.

Genetik bilimci He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını "yeni ve etkin" bir yöntemle değiştirdiğini duyurmuştu. Jiankui'ye göre, embriyolarda yapılan manipülasyon bebeklere AİDS hastalığına yol açan HİV virüsüne karşı bağışıklık kazandıracak. Yöntemle ilgili bilimsel bir yayın bulunmadığı gibi başka kaynaklar tarafından operasyonu doğrulayan açıklama da yapılmadı.

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Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası

"Son derece rahatsız edici"

Jiankui'nun çalışmasıyla ilgili iddialarını ortaya attığı insan genomu üzerine düzenlenen konferansın yöneticileri de deneye tepki gösterdi. Hong Kong'daki konferansın organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, deneyin "son derece rahatsız edici" olduğu belirtilirken, "[Genetik] değişimlerin gerçekleştiği doğrulansa bile yöntem sorumsuzca ve uluslararası normlara uygun değil" denildi. Komite deneyle ilgili bağımsız bir değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.

Amerikan Ulusal Bilim Akademsi (NAS) ve Amerikan Tıp Akademisi (NAM) de deneyle ilgili kaygılarını dile getirdiler. İki kurumun başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Olayın uluslararası bilimsel çevreler tarafından kararlaştırılabilecek daha belirgin standartlar ve ilkeler geliştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu" belirtildi.

He Jiankui, yaptığı çalışmadan gurur duyduğunu açıklamıştı.

AFP,rtr/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Çinli bir bilim insanının genetiği değiştirilmiş iki bebeğin dünyaya geldiğini açıklaması üzerine soruşturma başlatıldı. İddia henüz doğrulanmazken bilim dünyasından insan üzerinde deney yapılmasına tepki gösteriliyor. (27.11.2018)  

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Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası  

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