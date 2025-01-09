Çin'de elektrikli ve hibrit araç satışı yüzde 40 arttı

Çin'de geçen yıl elektrikli ve hibrit araçların satışları yüzde 40'ın üzerinde arttı. Ülkedeki tüm perakende satışların hemen hemen yarısını yeni enerji araçları oluşturdu.

Yeni enerji türleriyle çalışan otomobillere yönelik ilgi giderek artıyor.

Çin'de geçen yıl elektrikli ve hibrit araçların satışları yüzde 40'ın üzerinde bir oranda artış gösterdi.

Çin Binek Otomobili Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında yeni enerji araçlarının perakende satış hacminin 10 milyon 899 bin adede ulaştığı belirtildi. Birlik, bunun yıllık bazdan yüzde 40,7'lik bir artışa tekabül ettiğine dikkat çekti.

Çin'deki elektrikli araç piyasası son yıllarda hükümetin ciddi sübvansiyonlarının da etkisiyle hızla büyüyor.

Çin'in Yantai kentinde gemiye yüklenmeyi bekleyen sıfır BYD otomobilleri Fotoğraf: TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance

Yarıya yakını yeni enerji aracı

CPCA, Çin'deki tüm perakende satışların yüzde 47,6'sını yeni enerji araçlarının oluşturduğunu belirtti.

Aralık'ta bu tip araçların satışının 1,3 milyonu aştığını bildiren CPCA, söz konusu sayının yıllık bazda yüzde 37,5'lik bir artışı ortaya koyduğunu ifade etti. Böylece yeni enerji araçlarının satışının sayısı, üst üste beş ay 1 milyon seviyesini geçmiş oldu.

Dünyanın en büyük otomotiv piyasası olan ve tüketimdeki yavaşlamanın kârlılığı etkileyen fiyat savaşını körüklediği Çin'de yerli otomobil üreticileri arasında ciddi bir rekabet bulunuyor.

Çin pazarında şu an BYD şirketi açık ara lider konumunda. Şenzen merkezli şirket 2024 yılında dünya genelinde 4 milyondan fazla araç sattı.

Yabancı otomotiv devleri ise Çin'de düşen satışlarını artırmanın yollarını arıyor.

AFP/CÖ,EC

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