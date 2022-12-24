Çin'de 248 milyon korona vakası

Koronavirüs ile mücadelede çok sert tedbirler uygulayan Çin'de hükümetin kısıtlamaları aniden kaldırmasıyla ülkede virüsün hızla yayıldığı bildiriliyor. Sadece üç haftada 248 milyon Çinli korona oldu.

Koronavirüs pandemisiyle küresel çapta en sert tedbirlerle mücadele eden Çin yönetiminin kısıtlamaları aniden kaldırmasıyla ülkede pandeminin hızla yayıldığı, sadece aralığın ilk üç haftasında 248 milyon Çinlinin koronavirüse yakalandığı tahmin ediliyor. Pekin hükümeti ülkedeki tedbir ve test zorunluluğunu kaldırdığı için tam sayılar bilinmiyor. Ancak uzmanlara göre halkın yüzde 18'i ya halihazırda koronavirüs hastası ya da bu hastalığı atlatmış durumda.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun hafta içi yaptığı toplantıdan medyaya yansıyan bir bilgiye göre, sadece 20 Aralık Salı günü 37 milyon Çinli virüse yakalandı. Toplantıya katılan bazı kişilerin, Financial Times ve Bloomberg'in haberlerinde yer verdiği söz konusu bilgiyi doğruladığı belirtiliyor. Resmi istatistiklerde ise ülke çapında sadece 62 bin kişiye virüs bulaştığı kaydının yer aldığı aktarılıyor.

Hastaneler ve krematoryumlar doldu

Hızla yayılan virüsle birlikte ülkedeki hastanelerin de dolduğu, cesetlerin yakıldığı krematoryumların önünde de araçların biriktiği, hatta pek çok aracın da artan ölümler nedeniyle cenaze aracına çevrildiği bildiriliyor. Uzmanların tahminlerine göre yüz binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek.

Çin hükümeti, yaklaşık üç yıldır uyguladığı tam kapanma, karantina zorunluluğu ve kitlesel testlerden oluşan olağanüstü mücadele yöntemine 7 Aralık'ta aniden son verdi. Uzmanlar, hazırlıksız atılan bu adımı eleştirirken Pekin yönetimi, şu dönem virüsün baskın olan Omikron varyantının ağır vakalara neden olmadığını dile getirerek attığı adımı savunuyor.

Komünist yönetimin sert korona tedbirleri Çin'de ve küresel çapta tedarik sıkıntısı yaratmış, zorunlu karantinaya karşı da son aylarda halkın tepkisi giderek büyümüş ve ülkede yıllar sonra protesto gösterileri meydana gelmişti.

Batı menşeli aşıların kullanılmadığı Çin'e seyahatlerin durdurulması talep ediliyor Fotoğraf: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

Seyahat durdurulsun tartışması

Batı menşeli aşıların kullanılmadığı Çin'de koronavirüsün hızla yayılması üzerine Almanya'da ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU) dış politika uzmanı Jürgen Hardt ülkeye seyahatlerin durdurulmasını talep etti. Hardt, patlama yaşanan koronavirüs sayısının küresel açıdan bir tehdit teşkil ettiğini ifade etti. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ise Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında zaten hemen hemen hiç uçuş yapılmadığını belirterek, Almanya veya Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş yasağı koymasının bir getirisinin olmayacağını savundu. Bakanlık, "Türkiye veya Körfez Ülkeleri üzerinden alternatif uçuş rotaları var olduğu sürece Almanya'nın tek taraflı veya AB çapında Çin'e uygulayacağı olası bir yasağın amaca hizmet etmekten uzak olacağını" kaydediyor.

dpa / ETO,ET