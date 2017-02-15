Çin'de 132 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü

China Eastern Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Çin'in güneyindeki Guangşi eyaletinde düştü. Kunming kentinden Guangzhou'ya gitmek üzere havalanan Boeing 737-800 tipi uçakta 132 kişinin bulunduğu açıklandı. Reuters'ın haberine göre, Çin sivil havacılık kurumu CAAC, 123 yolcu ve dokuz kişilik mürettebat taşıyan uçakla irtibatın Wuzhu kenti üzerindeyken kaybolduğunu açıkladı.

Çin devlet televizyonu CCTV, daha önce uçakta 133 kişinin bulunduğunu bildirmişti. CCTV, kurtarma ekiplerinin uçağın düştüğü yere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Çin kanalı, MU5735 sefer sayılı uçağın düştüğü dağlık bölgeden alevler yükseldiğini aktardı.

Boeing'in Haziran 2015'te China Eastern Havayolları'na tedarik ettiği uçağın altı yılı aşkın süredir hizmette olduğu bildirildi.

Şanghay merkezli China Eastern, Çin'in en büyük üç havayolu şirketinden biri. Şirket, yurt içi ve yurt dışında 248 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Çin, son 10 yıla ilişkin istatistikler göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en güvenli havayolu sektörlerinden birine sahip olarak görülüyordu.

Çin'de son olarak 2010 yılında Henan Havayolları'na ait Embraer E-190 tipi bir uçak, Yiçun havaalanına yaklaşırken düşmüştü. Uçaktaki 96 kişiden 44'ü hayatını kaybetmişti.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

