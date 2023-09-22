Çin ve Suriye "stratejik ortaklığa" adım attı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesine ilişkin olarak iki ülke arasında "stratejik ortaklık" kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çin ve Suriye, iki ülke arasında "stratejik ortaklık" kurarak, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cuma günü Hangzhou kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Çin'in kamu televizyonu CCTV, Cinping'in görüşme ile ilgili olarak, "Bugün ikili ilişkilerimizde tarihi bir dönüm noktası olacak. Çin-Suriye stratejik ortaklığının kurulduğunu açıklayacağız" dediğini aktardı.

Haberde Cinping'in sözlerini, "İstikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıya kalınan uluslararası bir ortamda Çin, Suriye ile birlikte çalışmaya devam etmeye, sıkı bir şekilde karşılıklı olarak desteğe, dostane iş birliğini teşvik etmeye ve uluslararası adillik ve adaleti savunmaya hazırdır" şeklinde sürdürdüğü belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin "uluslararası değişim sınavından geçtiğini" ifade eden Cinping'in, "Geçen zaman içinde iki ülke arasındaki dostluğun güçlendiğini" vurguladığı da haberde yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'e eşi Esma Esad ile birlikte geldi - (21.09.2023) Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua/picture alliance

19 yıllık bir aranın ardından Perşembe gününden bu yana resmi ziyaret için Çin'de bulunan Beşar Esad'ın Cumartesi günü Hangzhou'da Asya Oyunları'nın açılışına katıldıktan sonra Pazar ve Pazartesi günleri Pekin'de temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Çin ve Suriye arasında bir süredir ekonomik ve siyasi iş birliğinin artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Suriye, Çin öncülüğünde tarihî İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak üzere hayata geçirilen Kuşak ve Yol Girişimi'ne 2022 yılı Ocak ayında dahil olmuştu. Bunun yanı sıra Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş daimi üyesinden biri olarak, Konsey'de Esad aleyhine en az sekiz karar çıkarma girişimini bloke etmişti.

Ziyaret, Çin'in Ortadoğu'daki nüfuzunu belirgin bir şekilde artırdığı bir döneme de denk geldi. Esad'a karşı silahlı muhalefeti destekleyen Suudi Arabistan ile Esad'ın bölgedeki baş destekçisi İran arasında bu yıl Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya varılmıştı. Ardından Arap dünyasında Suriye'ye yönelik on yıllık izolasyon sona ermiş, Mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvede Suriye yeniden Arap Birliği'ne geri dönmüştü.

AFP,rtr,DW / JD,ET

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