Çin ve ABD arasındaki görüşmeler tamamlandı

ABD ve Çin hükümet temsilcilerinin ticari anlaşmazlıkla ilgili Washington'da yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklama yapılmadı. Görüşmelerin nasıl sonuçlandığı hakkında dışarıya bilgi sızdırılmadı. ABD yönetimi Çin menşeli 16 milyar dolar tutarındaki ithal malını daha ek gümrük tarifesi kapsamına almış, Pekin yönetimi de aynı miktarda misillemede bulunmuştu.

Haziran ayından bu yana ilk kez yapılan hükümetlerarası görüşmelerde "ticari dürüstlük, dengelilik ve ekonomik ilişkilerde karşılıklılık” konularının ele alındığını açıklayan Beyaz Saray sözcüsü "Çin'deki yapısal sorunlarla, fikri mülkiyet ve teknoloji transferi konularının da görüşüldüğünü” söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı "yapıcı ve açık sözlü görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bundan böyle atılacak adımlara birlikte karar verileceğini” duyurdu. Tarafların bundan sonraki adımları görüşmek üzere diyaloğu sürdürme kararı aldığı belirtildi.

Çin ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeler iki gün sürdü. Üst ve orta düzey hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılar sürerken, iki ülke karşılıklı olarak 16 milyar dolar tutarındaki ithal ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanması kararı aldı. Böylece karşılıklı ticarette ek gümrük vergisi kapsamına alınan ürünlerin toplam hacmi 50 milyar dolara yükseldi. Ek gümrük vergilerinin diğer ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için başlatılan hazırlıklar sürüyor.

Dünya ekonomisi için büyük tehlike

Çin ile görüşmeler sürerken, Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden, 200 milyar dolarlık ithal malına daha ek gümrük tarifesi uygulanmasının muhtemel sakıncalarıyla ilgili görüşlerinin alınmasına başlandı. İthal Çin mallarının yaklaşık yarısının gümrük vergisiyle cezalandırılması eylülde karara bağlanacak. İthalat vergisi arttırılan mal grupları arasında sentetik maddeler, tarım ürünleri ve tren vagonları da bulunuyor. Çin yönetimi misilleme olarak Amerikan kömür, doğalgaz, motosiklet ve diğer motorlu araçlarının ek gümrük vergisine tabi tutulmasına karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump Çin'i adil ticaret politikası uygulamamakla ve fikri mülkiyet hırsızlığı yapmakla suçluyor. Trump yılda 500 milyar doları bulan Çin menşeli ithal ürünlerin tümünü vergilendirme tehdidinde bulunmuştu. Çin ABD'den daha az ithalat yaptığı için, Pekin yönetiminin farklı misilleme yollarına başvurabileceği belirtiliyor. Çin'in seçenekleri arasında ülkede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinden kesinti yapılması ve yerli ihracatçıyı teşvik amacıyla Çin para birimi Yuan'a değer kaybettirilmesi de bulunuyor. Trump Çin'in ihracatı teşvik amacıyla Yuan'ı manipüle ettiğini de öne sürüyor.

Uzmanlar iki ekonomi devi arasındaki ticari anlaşmazlığın ticaret savaşına dönüşmesinin dünya ekonomisini sarsacağı uyarısında bulunuyorlar. Her iki ülkeyle de yoğun ticari ilişkisi olan Almanya'nın anlaşmazlıktan olumsuz etkilenmesinin kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Holger Bingmann "ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlıkta seyirci olmadıklarını, anlaşmazlığın tam ortasında yer aldıklarını” belirtti. Bingmann "Büyük ilerlemenin kaydedildiği uluslararası işbölümü açısından anlaşmazlık bütün dünyadaki dağıtım zincirini tehlikeye sokar” dedi.

DW, dpa, Reuters/AG, HS

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