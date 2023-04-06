Çin Tayvan yakınlarına savaş gemisi konuşlandırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin Los Angeles kentinde, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesine sert tepki gösterdi. Ziyaret öncesinde hem ABD'yi, hem de Tayvan'ı görüşme yapılmaması konusunda uyaran ve ada ülkesinin güneydoğusuna bir uçak gemisi konuşlandıran Pekin, McCarthy ile Tsai'ın Çarşamba günü bir araya gelmelerinin ardından, bu buluşmaya "kararlı bir yanıt" vereceğini duyurdu.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai, McCarthy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ABD'ye teşekkür ederek, "Sizin varlığınız ve sarsılmaz desteğiniz Tayvan halkına yalnız ve tecrit olmadığını gösteriyor" demişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Pekin'in, söz konusu uçak gemisi dışında üç adet savaş gemisini daha Çin ile Tayvan arasındaki sulara gönderdiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, Çin'e ait anti denizaltı helikopterlerinin de Tayvan hava savunma bölgesini ihlal ettiğini bildirdi. Pekin'in bunlara ek olarak, sahil güvenlik devriyelerini alışılmışın dışına çıkardığı ve Tayvan'ın bunu protesto ettiği belirtiliyor.

Tsai ile McCarthy arasındaki görüşme ABD'deki Çinliler tarafından protesto edildi. Fotoğraf: Ringo H.W. Chiu/AP/dpa/picture alliance

Uçak gemisinde henüz hareketlilik yok

Çin'in, McCarthy-Tsai görüşmesine tepkisi uluslararası toplumun beklediği kadar sert olmasa da Tayvan'da en üst derecede alarm durumuna geçildi. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin'in sahip olduğu iki uçak gemisinden biri olan Şandong'un bölgeye gönderilmesinin "kritik" olduğunu ifade etti. "Bir uçak gemisinin limandan ayrılması durumunda, normal şartlar altında uçakların iniş kalkış yapması gerekir. Biz henüz böyle bir faaliyet görmedik ama gözlemlemeye devam ediyoruz" diyen Bakan Chiu, bir gazetecinin, Şandong'un bölgeye gelmesinin yeni bir Çin tatbikatı ile ilgili olup olmayacağı sorusuna, "Bunu göz ardı etmiyoruz" yanıtını verdi.

"Etkili önlemler alacağız"

Tsai Ing-wen'in, bazı Latin Amerika ülkelerini ziyareti öncesinde, Kaliforniya eyaletinde Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşmesi gündeme geldiğinde sert bir dille uyarılarda bulunan Pekin, görüşmenin gerçekleşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasında yapılan gizli anlaşmalarla kendini gösteren ağır yanlışlara karşı Çin, ulusal egemenliğini ve bölgesel bütünlüğünü korumak için kararlı ve etkili önlemler alacaktır."

ABD'de 2024 yılında yapılacak olan Başkanlık Seçimleri'nde aday olabilecek isimler arasında gösterilen McCarthy, bir süre önce Tsai ile Tayvan'da görüşmeyi planlamış, ancak Çin ile ilişkilerde daha fazla gerginlik yaratmamak için bu görüşmenin Kaliforniya'da yapılmasına karar verilmişti.

AFP / ET,EC

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