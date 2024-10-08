Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin, kendi ürettiği elektrikli araçlara yüzde 40 gümrük vergisi getiren Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Pekin, Ankara'nın elektrikli araçların ithalatı konusunda getirdiği gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti.

Salı günü yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem, DTÖ kurallarına aykırıdır ve doğası gereği korumacıdır. Türkiye'yi DTÖ kurallarını uygulamaya ve derhal bu önlemleri düzeltmeye çağırıyoruz" denildi.

Çin'in DTÖ nezdinde bulunduğu "istişare talebi", bir ticaret anlaşmazlığının çözümünde ilk resmi aşama olma özelliğini taşıyor. Bazen anlaşmazlıklar, bu ilk aşamada da çözülebiliyor.

Türk tarafından henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Haziran ayında Ankara, Çin'den ithal edilecek elektrikli araçlardan yüzde 40 düzeyinde bir ek gümrük vergisi alınacağını açıklamıştı. Türkiye ayrıca geçen ay, Çin üretimi araçlar da dahil olmak üzere tüm hibrit araçların ithalatı konusunda yeni kısıtlayıcı kurallar getirmişti.

Tüm bunlara rağmen, Türkiye, son aylarda Çin araç üreticileriyle ilişkilerini güçlendirme sürecinde bulunuyor. Bu yılın başlarında Çin'in en büyük araç üreticisi BYD ile bir anlaşma imzalayan Ankara, yine Çinli bir otomotiv devi olan Chery ile de yatırım görüşmelerinin son aşamasında.

BYD temsilcileri Ankara'da böyle ağırlanmıştı Fotoğraf: DHA

AB de Çinli otomobillere ağır gümrük vergileri planlıyor

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) de, Çin üretimi elektrikli araçlara ağır gümrük vergileri getirme yolunda çalışmalar yürütüyor.

Çin, geçtiğmiz Mart ayında da aynı gerekçelerle ABD hakkında şikayette bulunmuştu. Çin, diğer ülkelerde üretilen elektrikli araçların dünya genelinde ihracatının artması karşısında, ticari bir baskı altında bulunuyor. Çin'de elektrikli araç üreten şirketlerin, devletten destek aldığı biliniyor.

Çin, elektrikli araçlar ve batarya üretimi konusunda dünyada açık ara lider konumunda. Hâlihazırda uluslararası pazarlarda satılan tüm araçların yarısı, Çin üretimi. Öte yandan BYD, Temmuz ayında Elon Musk'a ait Tesla firmasını geride bırakarak, küresel ölçekte en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını kazanmıştı.

DW, Reuters / BÜ, TY

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