Çin Sincan'daki Uygur eğitim kamplarını savundu

Çin hükümeti, ülkenin Sincan bölgesindeki Müslüman Uygur azınlığın tutulduğu eğitim kamplarını savundu.

Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne hitap eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuçeng, bölgedeki aşırıcı ideoloji zamanla ortadan kayboldukça sözkonusu "kampüslerin" kademeli olarak kapatılacağını belirtti. "Terörle mücadelede gelişme kaydedildikçe eğitim programında da derece derece küçülmeye gidilecek ve program nihayetinde sonlandırılacak" diye konuşan Le, "Bu merkezler sonsuza dek orada olmayacaklar. Bunların amacı Sincan'daki aşırılık yanlısı ideolojiden kurtulmaktır" dedi.

Le, Sincan'daki yönetimin "şiddet içeren terör suçlarına" engel olmak amacıyla "radikalleşmeye karşı önlemler" aldığını söyledi. Bakan Yardımcısı, 27 aydır herhangi bir terör saldırısı gerçekleşmediğini anımsattı. Sözkonusu alanların "toplama kampı" değil "kampüs" olduğunu ifade eden Le, "Bizim kararlı adımlarımız olmasa Sincan bölgesindeki şiddet içeren terör saldırılarının sayısı artar ve Çin'in diğer bölgelerine ve dünyanın geri kalanına yayılırdı" ifadelerini kullandı.

Bir buçuk milyon Müslüman yaşıyor olabilir

Çin'in Sincan'daki azınlıkların durumuna ilişkin saydam olmaması konusunda memnuniyetsizliğini ifade eden Norveç, BM gözlemcilerinin "gözaltı bölgelerine" erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Pakistan'dan ise "Çin'in Müslüman vatandaşlara hizmet sunma çabasına" övgü geldi.

Çin'in doğusundaki Sincan bölgesinde milyonlarca Müslüman yaşıyor. Çin'in azınlık politikaları hakkında araştırmalar yürüten Adrian Zenz, Sincan'daki merkezlerde tutulan Müslüman sayısının 1 buçuk milyonu bulmuş olabileceğini belirtiyor.

Çin, ülkenin batısında yaşayan Müslüman azınlığa yaptığı muamele nedeniyle uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılaşmıştı. BM'ye göre kamplarda bir milyonu aşkın Uygur ve başka etnik kökenlere sahip Müslüman bulunuyor. Pekin, uzun süre boyunca Sincan'daki "Müslüman azınlık için oluşturulan eğitim kamplarının" varlığını inkar etmiş ancak bu merkezler Ekim 2018'de hazırlanan bir düzenleme ile yasalaşmıştı.

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