Çin sert korona önlemlerini gevşetiyor

Çin yönetimi, Çarşamba günü ülkedeki sert korona önlemlerine karşı düzenlenen protestoların ardından ülke çapında korona kısıtlamalarının gevşetildiğini açıkladı. Çin'de, enfekte olmayan insanlar için de toplu sokağa çıkma kısıtlamaları, düzenli test ve karantina uygulamaları içeren "sıfır vaka" uygulamasına karşı gösterilen tepkiler, 1989'daki demokrasi hareketlerinden bu yana beri ülkede görülen en geniş çaplı protesto eylemlerine dönüşmüştü.

PCR uygulaması azaltılıyor

Ulusal Sağlık Komsiyonu tarafından Çarşamba günü açıklanan yeni kurallara göre, "sıfır vaka" politikası nedeniyle uzun zamandır titizlikle uygulanan PCR testinin yapılış sıklığı ve kapsamının azaltılacağı belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da kapsamının daraltıldığı, artık ağır olmayan korona vakalarının merkezi yönetim birimleri yerine, evlerinde izole edilebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra; bakımevleri, sağlık kuruluşları, kreşler, orta okul ve liseler dışındaki kamusal alanlara girişte vatandaşların artık telefonlarındaki "yeşil sağlık kodunu" göstermesi gerekmeyeceği ifade edildi.

Çin'de korona önlemleri Fotoğraf: CFOTO/picture alliance

Yeni kurallar kapsamında, "Pozitif olmasına rağmen semptom göstermeyen ve hafif semptomlar gösteren kişiler evde izlolasyona girebilir ya da tedavi için gönüllü olarak merkezi izolasyon birimlerini tercih edebilirler. Toplu testler sadece okullarda, hastanelerde, bakım evlerinde, yüksek riskli iş yerlerinde uygulanacak, PCR testinin sıklığı ve kapsamı daha da azaltılacak" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, şehirler arası seyahat edenlerin, en fazla 48 saatlik test sonucunu göstermek zorunda kalmayacağı, varışta da test gerekmeyeceği belirtildi.

Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin'de yaşlı nüfus için aşılamanın hızlandırılacağı kaydedildi. Çin'de yaşlı nüfusta aşılama oranlarının yüksek olmaması, kısıtlamaların gevşetilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyordu.

Gevşetilen önlemler kapsamında Başkent Pekin'de pek çok işyeri tamamen açıldı, bu hafta iş yerlerine gelenlerin toplu taşıma araçlarını kullanmak için negatif test ibraz etmeleri istenmedi. Bu yıl iki ay çok sert kapanma yasaklarının uygulandığı finans merkezi Şanghay'da da açık hava alanlarına testsiz girilebileceği açıklandı.

Medyadan yeni uygulamalara destek

Çin'de hükümet tarafından kontrol edilen medya da, daha önce "virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair" ve yurt dışında yaşanan "pandemi kaosuna" dair yayınlar yaparken, son zamanlarda tonunu "sıfır vaka" politikasından uzaklaşma lehine değiştirdi.

Komünist Parti'nin denetimindeki China Youth Daily gazetesinde yayınlanan ve Tıp Profesörü Chong Yutian tarafından kaleme alınan makalede,"Omikron varyantının Delta varyantı gibi olmadığı, enfekte olanların ya çok az semptom gösterdiği ya da hiç semptom göstermediği" belirtildi.

Protestolar Şi'yi hedef almıştı

Geçen ay Çin'in "sıfır vaka" politikası ve bununla bağlantılı olarak uygulanan sert korona tedbirlerine karşıdüzenlenen protestolar, Devlet Başkanı Şi ile Komünist Parti'yi de hedef almıştı. Protestolarda daha fazla siyasi özgürlük talep edilirlen, Şi'ye istifa çağrıları yapılmıştı.

AFP / AI, JD