 Çin Savunma Bakanı Tiananmen müdahalesini savundu | DÜNYA | DW | 02.06.2019

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DÜNYA

Çin Savunma Bakanı Tiananmen müdahalesini savundu

Çin yönetimi Tiananmen Meydanı’nda yüksekokul öğrencilerinin protesto hareketininin kanlı biçimde bastırılmasının 30’uncu yıldönümünde güvenlik güçlerinin tavrını savundu.

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Çin Savunma Bakanı Wie Fenghe Singapur'da her yıl düzenlenen ve dünya genelinden savunma bakanları ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı güvenlik konferansı sırasında, Çin'in Tiananmen Meydanı'ndaki protestolara müdahale edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çinli güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesini savunan Savunma Bakanı Wie Fenghe, Çin'e sürekli olarak "bu olayda doğru davranmadığı" suçlamasının getirilmesini anlamadığını belirtti. Wei, "Doğru bir tavırdı, bu nedenle Çin istikrarlı" dedi.

Çin Ordusu 4 Haziran 1989 tarihinde Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda haftalarca daha fazla demokrasi talebiyle gösteri düzenleyen yüksekokul öğrencilerinin protestosunu kanlı biçimde bastırmıştı. Müdahale sırasında tam olarak kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre yüzlerce, bazılarına göre ise binden fazla kişi öldü.

Tiananmen Massaker China 1989

Çin yönetimi 1989 yılı Haziran sonunda yaptığı açıklamada, müdahale sırasında 200 sivil ile çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurmuştu. Pekin yönetimi o dönemden bu yana Tiananmen protestoları ve kanlı müdahaleyle ilgili yapılan haberleri sansürlüyor.

Tiananmen anısına Çin Halk Cumhuriyeti'nin Washington'daki konsolosluğunun önünde hafta sonunda bir anma töreni ve protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler müdahale sırasında öldürülenler anısına mumlar yaktı.

AFP/rtr , HT/MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Protestoların ikonları

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