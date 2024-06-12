Çin otomobillerine AB'den ek vergi

Pazar payı hızla artan Çin menşeli elektrikli otomobiller Ankara ve Washington'dan sonra Brüksel'i de harekete geçirdi. AB, Çinli araçlara ek vergi getirdi.

Avrupa Komisyonu Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, otomobil üreticileri karara ilişkin bilgilendirilecek. Gelecek ay yürürlüğe girecek ek vergi düzenlemesinde tavan oran yüzde 25 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği ek vergiye gerekçe olarak Çin'in uyguladığı aşırı sübvansiyonları gösteriyor. Avrupalı otomobil üreticileri düşük maliyetli üretim yapan Çinli rakipleri ile rekabette zorlanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen ayki Paris ziyareti sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dünya, Çin'in fazla üretimini absorbe edemez" demişti. Komisyon Başkanı von der Leyen, Pekin'in serbest piyasayı bozucu tavırlarının Avrupa'yı sanayisizleştirme tehlikesi taşıdığını da söylemişti.

Karar, Amerikan sanayisini korumak için Washington'un, Çin malı elektrikli otomobillere yüzde 100 ek vergi getirmesini izliyor. Brüksel'in uzlaştığı oran ABD'nin tedbirinden çok daha küçük oldu.

Türkiye de 7 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Çin menşeli araçlara ek yüzde 40 vergi getirmişti. Ancak Ankara, sadece elektrikli otomobilleri değil, tüm yakıt türlerini ek gümrük vergisi kapsamına aldı.

Sübvansiyon iddialarını reddeden Pekin'in ek vergilere nasıl karşılık vereceği izleniyor.

Reuters / MUK,HT

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